Netanyahu ve Macron, Lübnan ve Gazze\'deki Durumu Görüştü

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İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan ve Gazze'deki durumu görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yakın zamanda ateşkes sağlanan Lübnan ve Gazze'deki son durumun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Macron'un 55'inci Paris Uluslararası Havacılık Fuarı'na katılacak İsrail'den firmalara karşı daha önceden getirdiği engeli kaldıracağı da bildirildi.