New York Belediyesi, güvenlik endişelerinden dolayı TikTok'u devlet cihazlarında sasakladı

New York Belediyesi, güvenlik endişeleri doğrultusunda Çin merkezli video paylaşım platformu TikTok'un devlete ait cihazlarda kullanımını yasakladı. Bu adım, ABD genelinde gizlilik ve güvenlik endişeleriyle çevrili olan TikTok'un durumunu bir kez daha gündeme getiriyor. TikTok'un sahibi olan Çinli teknoloji devi ByteDance, platformun ABD hükümetinin verilerine erişimine dair endişeleri gidermek adına çeşitli taahhütlerde bulunsa da, bu tür adımlar güvenlik açısından daha sıkı önlemler alınmasını gerektirebiliyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın açıklamasına göre, TikTok'un "şehir teknik ağları için bir güvenlik tehdidi oluşturduğu" düşüncesiyle böyle bir yasak getirildi. Bu kapsamda, New York Şehri'ndeki kurumlar, 30 günlük bir süre içinde TikTok'u cihazlarından kaldırmak zorunda. Bu yasak, ABD genelinde benzer adımlar atan şehir ve eyaletler arasına katılıyor.

Ayrıca, bir Reuters anketine göre, Amerikalı yetişkinlerin yarısına yakını TikTok'un yasaklanmasını destekliyor. Bu da gösteriyor ki, TikTok'un güvenlik ve gizlilik konularında halk arasında ciddi endişelere neden olduğu bir gerçek. Çin hükümetinin etkisine dair şüpheler ve ulusal güvenlik endişeleri, TikTok'un ABD içindeki durumunu tartışmalı hale getiriyor.