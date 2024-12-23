New York Metroda Korkunç Olay: Uyuyan Kadın Ateşe Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

New York Metroda Korkunç Olay: Uyuyan Kadın Ateşe Verildi

New York Metroda Korkunç Olay: Uyuyan Kadın Ateşe Verildi

ABD'nin New York kentinde metroda uyuyan bir kadının kıyafetlerini ateşe veren bir kişi gözaltına alındı. Olay sonucunda kadın hayatını kaybetti. Yetkililer, benzer eylemlere karşı sert önlemler alacaklarını duyurdu.

23.12.2024 11:19  Güncelleme: 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de bir kişi, metroda uyuyan bir kadının kıyafetlerini çakmakla ateşe verdi. Kadın yanarak hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

ABD'nin New York kentinde bir kişi, metroda uyuyan bir kadının kıyafetlerini çakmakla ateşe verdi. Kadın yanarak hayatını kaybetti. New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch olay sonrası yaptığı açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.New York Belediye Başkanı Eric Adams, "Bu sabah meydana gelen iğrenç metro saldırısının ardından NYPD'nin hızlı bir şekilde tutuklama yapmasına yardımcı olan genç New Yorklulara ve transit memurlarına minnettarız. Bu tür ahlaksız davranışların metrolarımızda yeri yoktur ve şiddet içeren suçların tüm mağdurları için hızlı bir şekilde adaletin tecelli etmesini sağlamak üzere sıkı bir şekilde çalışmaya kararlıyız. Dualarım bu anlamsız cinayetin kurbanının ailesiyle birlikte" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, New York, 3-sayfa, Dünya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York Metroda Korkunç Olay: Uyuyan Kadın Ateşe Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
10:14 Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
16:36 Meta’nın Filistin’e sansür uyguladığı ortaya çıktı Meta'nın Filistin'e sansür uyguladığı ortaya çıktı
16:21 Galatasaray, maç başlar başlamaz penaltı kazandı Galatasaray, maç başlar başlamaz penaltı kazandı
16:19 İmralı’da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli’den dikkat çeken çağrı İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
16:15 Çığ faciasında hayatını kaybeden milli judocunun cenazesinde yürek burkan görüntü Çığ faciasında hayatını kaybeden milli judocunun cenazesinde yürek burkan görüntü
16:07 TikTok erişime kapatılıyor: 2025’te kimse giriş yapamayacak TikTok erişime kapatılıyor: 2025'te kimse giriş yapamayacak
15:53 Şam’daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
15:43 Bomba iddia: Hasan Arat, Beşiktaş’tan ihraç edilecek Bomba iddia: Hasan Arat, Beşiktaş'tan ihraç edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 11:48:51. #1.13#
SON DAKİKA: New York Metroda Korkunç Olay: Uyuyan Kadın Ateşe Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.