Suriye\'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Suriye'de devrik Beşar Esad rejimine bağlı unsurlar, Lazkiye ve Tartus başta olmak üzere sahil bölgelerinde saldırıya geçti. Çıkan çatışmalarda çok sayıda güvenlik gücü hayatını kaybederken, ülkede alarm seviyesi yükseltildi.

TÜM BİRLİKLER ÇATIŞMA BÖLGELERİNE SEVK EDİLİYOR

Suriye Savunma Bakanı Murhev Ebu Kasra, tüm askeri birliklere çatışma bölgelerine intikal etmeleri, genel durumu kontrol altına almaları ve siviller ile devlet kurumlarını korumaları yönünde talimat verdi. Çatışma noktalarına zırhlı araçların da yer aldığı takviye güçler sevk edildi.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Suriye resmi haber ajansı SANA, Lazkiye'nin Beyt Ana köyünde devrik rejim unsurlarının güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini ve saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Haberde, ölü ve yaralıları hastaneye sevk etmek için olay yerine hareket eden bir ambulansın da devrik rejim unsurları tarafından hedef alındığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin köye takviye birlikler gönderdiği ve bölgede söz konusu unsurlarla çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

11 GÜVENLİK GÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Ceble ilçesinde bulunan Hımeymim Havalimanı ve Deniz Akademisi yakınlarında devam eden çatışmalarda en az 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Böylece gün boyu düzenlenen çatışmalarda toplamda Suriye Ordusu'ndan en az 11 güvenlik gücü yaşamını yitirdi. Çatışma noktalarına zırhlı araçların da yer aldığı takviye güçler sevk edildi. Devrik rejim unsurlarının saldırısını protesto için İdlib, Humus, Lazkiye ve Halep illeri ile Ceble'de yüzlerce kişi meydanlarda toplandı.

SANA'ya konuşan Lazkiye Genel Güvenlik İdaresi Müdürü Mustafa Kuneyfati, "Devrik rejim unsurları, genel güvenlik güçlerinin yol kontrol noktalarına planlı saldırı yaptı. Kamu kurumları tahrip edildi." dedi. Kuneyfati, güçlerin seferber edildiğini, Ceble kırsalındaki saldırının püskürtüldüğünü, ilçe merkezinde ise çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

İKİ ŞEHİRDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Diğer yandan Tartus ilinde gece 22.00 ile sabah 10.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Humus'ta ise bu geceden itibaren cuma sabahına kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Güvenlik güçlerine pusu kuran gruplardan biri olarak bilinen ve kendisini devrik rejimin Gays Güçleri komutanı olarak tanıtan Gayyas Delle, mevcut yönetimi devirmek için askeri meclis kurduklarını duyurdu.

Ceble'ye bağlı Beyt Ana köyü, "Kaplan Güçleri" olarak bilinen 24. Fırka'nın komutanı ve işlediği katliamlarla tanınan Süheyl el-Hasan'ın memleketi olarak da biliniyor. Suriye ordusu, Lazkiye ve Dera ilinde son iki günde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik rejim unsurlarına operasyon başlatmıştı.