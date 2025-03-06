Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Geniş Video İzle

Suriye'de devrik Esad Rejimi unsurları, Lazkiye başta olmak üsere sahil bölgelerinde emniyet güçlerine saldırılar düzenledi. Çatışmalarda çok sayıda ordu mensubu hayatını kaybederken, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, tüm askeri birliklerin çatışma bölgelerine gitmesi talimatını verdi. Tartus ve Humus'ta ise sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

06.03.2025 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de devrik Beşar Esad rejimine bağlı unsurlar, Lazkiye ve Tartus başta olmak üzere sahil bölgelerinde saldırıya geçti. Çıkan çatışmalarda çok sayıda güvenlik gücü hayatını kaybederken, ülkede alarm seviyesi yükseltildi.

TÜM BİRLİKLER ÇATIŞMA BÖLGELERİNE SEVK EDİLİYOR

Suriye Savunma Bakanı Murhev Ebu Kasra, tüm askeri birliklere çatışma bölgelerine intikal etmeleri, genel durumu kontrol altına almaları ve siviller ile devlet kurumlarını korumaları yönünde talimat verdi. Çatışma noktalarına zırhlı araçların da yer aldığı takviye güçler sevk edildi.

Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Suriye resmi haber ajansı SANA, Lazkiye'nin Beyt Ana köyünde devrik rejim unsurlarının güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini ve saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Haberde, ölü ve yaralıları hastaneye sevk etmek için olay yerine hareket eden bir ambulansın da devrik rejim unsurları tarafından hedef alındığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin köye takviye birlikler gönderdiği ve bölgede söz konusu unsurlarla çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

11 GÜVENLİK GÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Ceble ilçesinde bulunan Hımeymim Havalimanı ve Deniz Akademisi yakınlarında devam eden çatışmalarda en az 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Böylece gün boyu düzenlenen çatışmalarda toplamda Suriye Ordusu'ndan en az 11 güvenlik gücü yaşamını yitirdi. Çatışma noktalarına zırhlı araçların da yer aldığı takviye güçler sevk edildi. Devrik rejim unsurlarının saldırısını protesto için İdlib, Humus, Lazkiye ve Halep illeri ile Ceble'de yüzlerce kişi meydanlarda toplandı.

Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

SANA'ya konuşan Lazkiye Genel Güvenlik İdaresi Müdürü Mustafa Kuneyfati, "Devrik rejim unsurları, genel güvenlik güçlerinin yol kontrol noktalarına planlı saldırı yaptı. Kamu kurumları tahrip edildi." dedi. Kuneyfati, güçlerin seferber edildiğini, Ceble kırsalındaki saldırının püskürtüldüğünü, ilçe merkezinde ise çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

İKİ ŞEHİRDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Diğer yandan Tartus ilinde gece 22.00 ile sabah 10.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Humus'ta ise bu geceden itibaren cuma sabahına kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Güvenlik güçlerine pusu kuran gruplardan biri olarak bilinen ve kendisini devrik rejimin Gays Güçleri komutanı olarak tanıtan Gayyas Delle, mevcut yönetimi devirmek için askeri meclis kurduklarını duyurdu.

Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ceble'ye bağlı Beyt Ana köyü, "Kaplan Güçleri" olarak bilinen 24. Fırka'nın komutanı ve işlediği katliamlarla tanınan Süheyl el-Hasan'ın memleketi olarak da biliniyor. Suriye ordusu, Lazkiye ve Dera ilinde son iki günde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik rejim unsurlarına operasyon başlatmıştı.

Suriye\'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kaynak: AA

Sokağa Çıkma Yasağı, Güvenlik, 3-sayfa, Lazkiye, Tartus, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Çevre:
    Esad rejimi diye bir şey kalmadı .. Bunlar YPG PYD uzantısı guruplar 15 8 Yanıtla
  • ender3316:
    hadi bakalım 5 4 Yanıtla
  • Bud Clifford:
    arap ve afrika ülkelerinde olan olayların videosu yok afrikada kabile savaşı oluyor 100 kişi ölüyor tanker patlıyor 200 kişi ölüyor gündem olmuyor tr de ayağın takılıp yere düşsen son dakikalık haber olunur afrikada kameralı telefon yokmu sanıyorsunuz medya saklıyor gerçekleri hemde nasıl saklıyor yapayzekayla yardımalıyorlar 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 00:49:50. #7.13#
SON DAKİKA: Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.