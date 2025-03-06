Akaryakıt fiyatları için çifte müjde - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt fiyatları için çifte müjde

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Brent petrolün varil fiyatı, 70 doların altına inerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı düşüşün ardından benzin için de yeni bir indirim haberi geldi. Benzinin litresine bu gece itibarıyla 2 lira 6 kuruş, motorinde ise cumartesiden itibaren 1 lira 60 kuruşluk indirim bekleniyor.

06.03.2025 08:53
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Türkiye'de milyonlarca benzini araç sahibini sevindirecek haberler peş peşe geliyor. Salı günü gerçekleşen 1 lira 15 kuruşluk indirimin arından benzinin litre fiyatına 2 lira 6 kuruşluk yeni bir indirim bekleniyor. İndirimli fiyatlar cuma gününden itibaren geçerli olacak.

Rus petrolüne yaptırımların kalkacağına yönelik beklentiler küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarını düşürüyor. bu haberlerin etkisiyle brent petrolün varil fiyatı, 70 doların altına inerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıta indirim olarak yansıyor.

MOTORİNE DE İNDİRİM GELİYOR

Benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 6 kuruş indirim bekleniyor. İstanbul'da benzinin litresi 45 lira 39 kuruştan, Ankara'da 45 lira 94 kuruştan, İzmir'de 46 lira 31 kuruştan satılıyor.

Motorin grubunda da cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 60 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. İstanbul'da motorinin litresi 46 lira 65 kuruştan, Ankara'da 47 lira 36 kuruştan, İzmir'de 47 lira 73 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler. Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
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Brent Petrol, Cumartesi, Ekonomi, Gündem, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatları için çifte müjde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ercan Bey:
    yakıt fiyatları 1.5 yıldır 42 -47 TL aralığında. Bu sevindirici... 8 12 Yanıtla
  • mert çelik:
    2 zam 1 indirim 13 0 Yanıtla
  • 07095374379123az:
    önce müjde sonra daya çaktırma 9 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Niye cumartesi, zam gelince aynı gece, indirim olunca keyfe keder. 1 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    motorine de indirim geliyor ne demek anlamadım, benzin iki oldu düşüyor mzot bir türlü inmiyor hükümet in bu bir açıklaması var galiba.. ticaret mazot la dönüyor vergi yi yine çalışan üretmeye uğraşan insanlardan çıkarıyorlar sanırım.. 0 0 Yanıtla
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