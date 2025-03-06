Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından kısa peruklu fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Uzun saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Özdemir, farklı imajıyla hayranlarının dikkatini çekti.
Paylaşımına; "At fava, bekle bakalım belki bir gün" notunu ekleyen oyuncu, bu sözleriyle imaj değişikliğine açık olduğu mesajını verdi.
Sosyal medyada oyuncunun bu halini gören fanları ise Demet Özdemir'e "Çok güzel olmuş", "Bambaşka bir Demet" yorumlarında bulundu.
Son Dakika › Magazin › Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)