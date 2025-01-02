ABD'nin New York şehrinde bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda en az 11 kişi yaralandı.
ABD'nin New York eyaletinin Queens bölgesindeki gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 11 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › New York'ta Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 11 Yaralı - Son Dakika
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