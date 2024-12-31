New York\'ta Yılbaşı Kutlamalarına Sıkı Önlemler

ABD'de New York'taki Times Meydanı'nda yeni yıl kutlamalarına alkol ve büyük paketlerin girişi yasaklandı.
New York polisi, yılbaşı gecesi için alınan ilave önlemler hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yeni yıl kutlamalarının yapılacağı Times Meydanı'na, alkol, şemsiye, battaniye, sırt çantası, büyük paketler ve katlanır sandalyelerin alınmayacağı belirtildi.
New York Belediye Başkanı Eric Adams da yasakların sert şekilde uygulanacağını bildirdi.
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