Nijer'de geçiş hükümeti 3 yıl içinde sivil yönetime geçecek - Son Dakika

Nijer'de geçiş hükümeti 3 yıl içinde sivil yönetime geçecek

Son Güncelleme: 20.08.2023 11:49

Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) lideri Abdurrahmane Tchiani, geçiş hükümetinin en fazla 3 yıl içinde sivil yönetime geçeceğini duyurdu.

Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)lideri Tchiani, devlet televizyonundan ulusa sesleniş konuşması yaptı. Amaçlarının iktidarı ele geçirmek olmadığının altını çizen Tchiani, "Geçiş hükümeti en fazla 3 yıl görev yapacak." dedi. Tchiani, siyasi partilere de kapsayıcı bir diyalog kurmak adına 30 gün içerisinde geçiş sürecine ilişkin hazırlayacakları yol haritalarını teslim etme çağrısında bulundu.

ASKERİ MÜDAHALE UYARISI

ECOWAS'ın olası bir askeri müdahalesinin "Pandora'nın Kutusunu" açacağına vurgu yapan Tchiani, bunun çok çetrefilli sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı. Tchiani, Nijer halkının isteklerini dikkate alınması koşuluyla her türlü diyaloğa açık olduklarının da altını çizdi.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Kaynak: AA

Muhafız Alayı, Nijer, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nijer'de geçiş hükümeti 3 yıl içinde sivil yönetime geçecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijer'de geçiş hükümeti 3 yıl içinde sivil yönetime geçecek - Son Dakika
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