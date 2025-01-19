NİJERYA'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 77 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 77 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Niger Eyaleti Sözcüsü Kumar Tsukwam, Niger eyaletine bağlı Dikko-Maje kara yolunda akaryakıt yüklü tankerin aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiğini açıkladı. Tsukwam, yöre halkının devrilen tankerden akaryakıt almaya çalıştığı sırada patlamanın gerçekleştiğini belirtti.
Son Dakika › Dünya › Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Patladı: 77 Ölü - Son Dakika
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