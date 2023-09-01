Nijerya'da Boko Haram'a Karşı Operasyon: 39 Örgüt Üyesi Öldürüldü - Son Dakika

Nijerya'da Boko Haram'a Karşı Operasyon: 39 Örgüt Üyesi Öldürüldü

Nijerya\'da Boko Haram\'a Karşı Operasyon: 39 Örgüt Üyesi Öldürüldü
Son Güncelleme: 01.09.2023 01:08

Nijerya'nın kuzeydoğusunda son bir haftada terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonlarda 39 örgüt üyesi öldürüldü. Operasyonlarda ayrıca 34 kişi kurtarıldı ve 159 terörist yakalandı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda son bir haftada terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonlarda 39 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun, son bir haftada ülkenin kuzeydoğusundaki Adamawa ve Borno eyaletlerinde Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonda 39 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda örgüt üyesinin yaralı kaçtığını ifade etti.

Operasyonlarda teröristlerin kaçırdığı 34 kişinin kurtarıldığını kaydeden Buba, 159 teröristin yakalandığını ve teröristlere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği vurguladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nijerya'da Boko Haram'a Karşı Operasyon: 39 Örgüt Üyesi Öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da Boko Haram'a Karşı Operasyon: 39 Örgüt Üyesi Öldürüldü - Son Dakika
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