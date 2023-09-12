Nijerya\'da köye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletindeki bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan eyalette 10 Ağustos'ta düzenlenen başka bir silahlı saldırıda ise 21 kişi ölmüştü.

EVLER KUNDAKLANDI

Punch gazetesinin haberine göre, Plateau eyaletine bağlı Kulben köyüne gelen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Birçok evin kundaklandığı saldırıda, köylülerin gıda ürünleri gasbedildi.

10 AĞUSTOS'TA 21 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Öte yandan Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Alabo Alfred, saldırıyı doğrulayarak olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti. Eyalette 10 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti.