Nijerya'da köye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü - Son Dakika

Nijerya'da köye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü

Nijerya\'da köye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Son Güncelleme: 12.09.2023 00:47

Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken köydeki evler de kundaklandı.

Nijerya'nın Plateau eyaletindeki bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan eyalette 10 Ağustos'ta düzenlenen başka bir silahlı saldırıda ise 21 kişi ölmüştü.

EVLER KUNDAKLANDI

Punch gazetesinin haberine göre, Plateau eyaletine bağlı Kulben köyüne gelen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Birçok evin kundaklandığı saldırıda, köylülerin gıda ürünleri gasbedildi.

Nijerya'da köye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi

10 AĞUSTOS'TA 21 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Öte yandan Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Alabo Alfred, saldırıyı doğrulayarak olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti. Eyalette 10 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Plateau, Nijerya, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da köye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü - Son Dakika
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