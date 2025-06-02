NİJERYA'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Nijerya'nın Niger eyaletine bağlı Mokwa Bölge Başkan Yardımcısı Musa Kimboku, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kimboku, seller nedeniyle yaşamını yitirenler için toplu cenaze düzenlendiğini belirtti.
Son Dakika › Dünya › Nijerya'da Sel Felaketi: 200 Ölü - Son Dakika
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