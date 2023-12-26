 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nijerya'da silahlı saldırıda 140'tan fazla ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da silahlı saldırıda 140'tan fazla ölü

Uluslararası Af Örgütü'nün Nijerya Ofisi, Bokkos kenti ve çevresinde meydana gelen silahlı saldırıda ölü sayısının 140'ı geçtiğini açıkladı. Saldırılar, kırsal bölgelerdeki toplulukları hedef aldı ve onlarca kişi yaralandı ve yerinden edildi.

Nijerya\'da silahlı saldırıda 140\'tan fazla ölü
26.12.2023 - 12:34,  Güncelleme: 12:44
Abone Ol

Uluslararası Af Örgütü'nün Nijerya Ofisi, 24 Aralık'ta Bokkos kenti ve çevresinde meydana gelen silahlı saldırıda ölü sayısının 140'ı geçtiğini duyurdu.

Nijerya'nın Plateau State eyaletinde 24 Aralık Pazar günü silahlı kişilerce kırsal bölgelerde topluluklara silahlı saldırı düzenlenmiş ve yerel medya birçok kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Uluslararası Af Örgütü'nün Nijerya Ofisi (Amnesty International Nigeria), bugün yaptığı açıklamada bölgedeki 20 topluluğa karşı düzenlenen silahlı saldırılarda ölenlerin sayısının 140'ı geçtiğini belirtti. Örgüt yetkilileri, saldırıların Bokkos kenti başta olmak üzere Barkin-Ladi kenti çevresindeki toplulukları da hedef aldığını vurgulayarak "Cumartesi gecesi başlayan saldırılarda da onlarca kişi yaralandı ve yerinden edildi" açıklamasını yaptı.

Saldırıların kırsal alanlarda gerçekleşmesi nedeniyle kayıp kişilerin olduğu ve ölü sayısının artabileceği ifade edildi. Bokkos yerel yönetim yetkilileri, saldırılarla ilgili basına yaptığı açıklamada ölü sayısının 160'ı geçtiğini ve 300'den fazla yaralının hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti. Yerel basın saldırganları silahlı suç örgütleri olarak nitelendirdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Plateau, Nijerya, Aralık, Uluslararası, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nijerya'da silahlı saldırıda 140'tan fazla ölü - Son Dakika


12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15
Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak' sözüne sert tepki Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09
Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00
Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı

Son Dakika
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:09 Selçuklu Belediyesi'nin Eğitim Yatırımları Konya'ya Değer Katıyor
11:54 Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09 Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00 Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 12:55:34. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı saldırıda 140'tan fazla ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement