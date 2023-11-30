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Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında akaryakıt tankeri, yolcu otobüsü ve iki araç karıştı. Kazanın ardından çıkan yangında ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nijerya\'da zincirleme trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti
30.11.2023 - 01:19,
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Nijerya'nın Kwara eyaletinde akaryakıt tankeri, yolcu otobüsü ve iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından çıkan yangında ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi.

Kwara İtfaiye Servisi Sözcüsü Hassan Adekunle, yaptığı açıklamada, Jebba-Bode kara yolunda akaryakıt yüklü tankerin seyir halindeki yolcu otobüsü ve iki araca çarpması sonucu yangın çıktığını belirtti.

Adekunle, yangında ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Adekunle, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Adekunle, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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