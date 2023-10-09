Nijerya'nın Zamfara Eyaletinde Araçlara Silahlı Saldırı: 10 Ölü - Son Dakika

Nijerya'nın Zamfara Eyaletinde Araçlara Silahlı Saldırı: 10 Ölü

Nijerya\'nın Zamfara Eyaletinde Araçlara Silahlı Saldırı: 10 Ölü
Son Güncelleme: 09.10.2023 01:55

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde seyir halindeki araçlara düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ve bazı kişiler kaçırıldı. Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çetelerin saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde seyir halindeki araçlara düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Zamfara eyaletindeki Magami-Gusau kara yolunda seyir halindeki çok sayıda araca saldırı düzenledi.

Saldırıda, 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırganlar, araçlarda bulunan bazı kişileri kaçırırken 3 araba ateşe verildi.

Zamfara eyaleti 5 yıldır silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ülkede, insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya'nın Zamfara Eyaletinde Araçlara Silahlı Saldırı: 10 Ölü - Son Dakika
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