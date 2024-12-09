Nişantaşı'nda Suriye Konsolosluğu'nda Bayrak Değişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Nişantaşı'nda Suriye Konsolosluğu'nda Bayrak Değişimi

Şişli Nişantaşı'ndaki Suriye Konsolosluğu'nda muhalifler tarafından rejim bayrağı indirildi ve yerine 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açıldı. Konsolosluk binasına yeni bir bayrak asıldı.

09.12.2024 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ŞİŞLİ Nişantaşı'nda bulunan Suriye Konsolosluğunda Pazar günü muhalifler Suriye bayrağını indirdi. Muhaliflerin Suriye bayrağıni indirmesinin ardından 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açıldı. Konsolosluk binasına bu sabah saatlerinde ise yeni bayrak asıldı.Konsolosluğa asılan yeni bayrakta yeşil, beyaz ve siyah renklerle kırmızı renkten oluşan 3 yıldız bulunuyor.

Muhaliflerin Şam'a girmesi ardından Şişli'deki Suriye Konsolosluğu binasında rejim bayrağı Pazar günü indirildi. Muhalifler binanın balkonunda üzerinde 'Özgür Suriye' yazan bayrak açtı; bu sırada caddede bekleyenler sevinç gösterilerinde bulunarak sloganlar attı.

YENİ BAYRAK ASILDI

Kırmızı beyaz ve siyah renkler üzerinde yeşil iki yıldız bulunan rejim bayrağının muhalifler tarafından indirilmesinin ardından sabah saatlerinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Saat 10.00 sıralarında Nişantaşı'ndaki konsolosluk binasına çalışanlar tarafından yeni bayrak asıldı. Asılan bayrak yeşil beyaz ve siyah renklerden oluşuyor. Ayrıca bayrakta beyaz renk üzerinde kırmızı renkli üç yıldız bulunuyor. Diğer yandan polis ekiplerinin konsolosluk binası çevresindeki önlemleri de sürüyor.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Nişantaşı, Politika, Güvenlik, Suriye, Dünya, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nişantaşı'nda Suriye Konsolosluğu'nda Bayrak Değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:17 Görüntü Türkiye’den Esad’a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu Görüntü Türkiye'den! Esad'a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu
13:34 Artvin’de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
19:11 Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz’ın sakatlığındaki son durum belli oldu Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu
19:03 Galatasaray’dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz
18:43 Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı
18:43 Muhalifler, Esad’ın teröristlere verdiği Münbiç’in merkezinde Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği Münbiç'in merkezinde
18:37 Yeni hedef Suriye mi Netanyahu, Esad’ın ardından soluğu Golan Tepeleri’nde aldı Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı
18:36 HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim
18:29 Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı
18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 14:39:01. #1.13#
SON DAKİKA: Nişantaşı'nda Suriye Konsolosluğu'nda Bayrak Değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.