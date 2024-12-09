Nişantaşı'nda Suriye Konsolosluğu'nda Bayrak Değişimi

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ŞİŞLİ Nişantaşı 'nda bulunan Suriye Konsolosluğunda Pazar günü muhalifler Suriye bayrağını indirdi. Muhaliflerin Suriye bayrağıni indirmesinin ardından 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açıldı. Konsolosluk binasına bu sabah saatlerinde ise yeni bayrak asıldı.Konsolosluğa asılan yeni bayrakta yeşil, beyaz ve siyah renklerle kırmızı renkten oluşan 3 yıldız bulunuyor.

Muhaliflerin Şam'a girmesi ardından Şişli'deki Suriye Konsolosluğu binasında rejim bayrağı Pazar günü indirildi. Muhalifler binanın balkonunda üzerinde 'Özgür Suriye' yazan bayrak açtı; bu sırada caddede bekleyenler sevinç gösterilerinde bulunarak sloganlar attı.

YENİ BAYRAK ASILDI

Kırmızı beyaz ve siyah renkler üzerinde yeşil iki yıldız bulunan rejim bayrağının muhalifler tarafından indirilmesinin ardından sabah saatlerinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Saat 10.00 sıralarında Nişantaşı'ndaki konsolosluk binasına çalışanlar tarafından yeni bayrak asıldı. Asılan bayrak yeşil beyaz ve siyah renklerden oluşuyor. Ayrıca bayrakta beyaz renk üzerinde kırmızı renkli üç yıldız bulunuyor. Diğer yandan polis ekiplerinin konsolosluk binası çevresindeki önlemleri de sürüyor.