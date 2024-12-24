Noel Pazarına Saldıran Abdulmohsen\'in Vasiyeti: Tüm Mal Varlığını Kızılhaç\'a Bağışladı

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ALMANYA'da Noel pazarına düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen'in vasiyeti ortaya çıktı. Vasiyette Abdulmohsen'in tüm mal varlığını Alman Kızılhaçına bağışladığı görüldü.

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen'in vasiyeti, saldırıda kullandığı araçta bulundu. Yetkililer, Abdulmohsen'in vasiyetini, 11 Aralık'ta kiraladığı ve saldırıda kullandığı araçta buldu. Abdulmohsen'in vasiyetinde, tüm mal varlığını Alman Kızılhaçına bağışladığı görüldü.