North Carolina'da Oy Verme Süresi Uzatıldı

NORTH Carolina eyaletinde bulunan Burke County ve Wilson County olmak üzere iki ayrı bölgede oy verme süresi uzatıldı.
North Carolina Seçim Kurulu, teknik sorunlar nedeniyle geçici olarak oy kullanılamayan iki bölgedeki oylama süresini yarım saat uzatma kararı aldı.
Eyalet seçim kurulu sözcüsü Patrick Gannon, Wilson County'deki bir oy verme alanında, 'yazıcı sorunları' nedeniyle seçmenlerin yaklaşık bir saat kadar oy kullanamadığını belirtti.
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