Norveç Kralı 5. Harald Vefat Etti

(ANKARA) - Norveç Kralı 5'inci Harald, 89 yaşında hayatını kaybetti. Geçen hafta nadir görülen bir kan hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Harald'ın, Oslo'daki Ulusal Hastane'de yaşamını yitirdiği açıklandı. Harald'ın ardından oğlu Haakon, Norveç'in yeni kralı oldu.

Norveç Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral Harald'ın yerel saatle 06.35'te Oslo'daki Ulusal Hastane'de "huzur içinde" hayatını kaybettiği kaydedildi.

Harald'ın ölümünün ardından Oslo'daki Kraliyet Sarayı'nda bayrak yarıya indirildi.

Kral'ın ölümünden önceki 24 saat içinde kraliyet ailesinin üyeleri hastaneye ziyarette bulunurken, çok sayıda Norveçli de Kraliyet Sarayı önüne çiçek bıraktı.

Oslo yakınlarında 1937'de doğan Harald, 14'üncü yüzyıldan bu yana Norveç topraklarında dünyaya gelen ilk Norveç hükümdarı oldu. Babası Kral 5'inci Olav'ın 17 Ocak 1991'de hayatını kaybetmesinin ardından tahta çıkan Harald, 35 yıl boyunca ülkenin hükümdarı olarak görev yaptı. Harald'ın yerine oğlu Haakon geçti.

NORVEÇ MONARŞİSİNİN MODERNLEŞMESİNDE ROL OYNADI

Harald, üç yaşındayken Nazi Almanyası Norveç'i işgal etti. Annesi ve kardeşleriyle önce İsveç'e, ardından dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'in davetiyle ABD'ye gitti. Savaşın ardından Norveç'e dönen Harald, 1957'de veliaht prens oldu. Oxford Üniversitesi Balliol College'da 1960-1962 yıllarında sosyal bilimler, tarih ve ekonomi eğitimi aldı.

Harald'ın hükümdarlığı döneminde Norveç monarşisi daha şeffaf ve toplumla daha yakın ilişkiler kuran bir yapıya dönüştü. Bir iş insanının kızı olan Sonja Haraldsen ile evlenme kararı da kraliyet ailesinin geleneklerinden önemli bir kopuş olarak değerlendirildi. Babasının başlangıçta karşı çıktığı evlilik için dokuz yıl bekleyen Harald, Sonja ile 29 Ağustos 1968'de Oslo Katedrali'nde evlendi. Çift yaklaşık 58 yıl evli kaldı.

Harald, özellikle ülkenin yaşadığı kriz dönemlerindeki tutumuyla öne çıktı. Aşırı sağcı Anders Breivik'in 2011'de Oslo ve Utøya'da 77 kişiyi öldürdüğü saldırıların ardından halka seslenen Harald, Norveçlilere birbirlerine destek olmaları ve "korkunun kontrolü ele geçirmesine izin vermemeleri" çağrısında bulunmuştu.

Harald, 2016'da yaptığı bir konuşmada ise farklı dinlerden, etnik kökenlerden ve cinsel yönelimlerden insanların Norveç toplumunun bir parçası olduğunu vurgulayarak çeşitliliğe destek verdi.

Sporla da yakından ilgilenen Harald, başarılı bir yelkenciydi ve Norveç'i üç kez Olimpiyat Oyunları'nda temsil etti. Aynı zamanda çevre konularıyla ilgilenen Harald, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) Norveç kolunun kurucuları arasında yer aldı ve kuruluşun Norveç şubesine 20 yıl başkanlık etti.

Son yıllarda sağlık sorunları yaşayan Harald, Nisan 2024'te kamuya açık programlarını kalıcı olarak azaltmıştı. Kral'a daha sonra, kırmızı kan hücrelerinin azalmasına yol açan nadir bir hastalık olan hemolitik anemi teşhisi konuldu ve kortizon tedavisi uygulandı. Harald, 17 Ağustos'ta hastaneye kaldırılmış, bunun üzerine oğlu Haakon naip olarak kralın görevlerini devralmıştı.