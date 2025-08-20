Norveç Prensesi'nin Oğlu 32 Suçla Yargılanacak - Son Dakika
Dünya

Norveç Prensesi'nin Oğlu 32 Suçla Yargılanacak

20.08.2025 12:20
Marius Borg Hoiby, tecavüz ve aile içi şiddet dahil 32 suçlamayla yargılanacak.

NORVEÇ Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz, aile içi şiddet ve saldırının da dahil olduğu 32 suçtan yargılanacak.

Norveç Prensesi Mette-Marit'in oğlu ve Prens Haakon'un üvey oğlu olan 28 yaşındaki Marius Borg Hoiby'nin, tecavüz, aile içi şiddet, saldırı ve diğer bazı suçlamalarla yargılanacağı bildirildi. Savcılık, yaklaşık bir yıllık soruşturmanın ardından Hoiby hakkında 32 farklı suçtan dava açıldığını duyurdu.

Savcılığın yönelttiği suçlamalar arasında 4 ayrı tecavüz vakası ve bazı taciz görüntülerini telefonla kaydetme iddiası da bulunuyor. Hoiby'nin avukatı Petar Sekulic, müvekkilinin tecavüz ve aile içi şiddet suçlamalarını kabul etmediğini, ancak bazı daha az ağır suçlamaları kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

Geçen yıl kasım ayında, yürütülen soruşturma sürecinde bir hafta boyunca gözaltında tutulan Hoiby'nin, en ağır suçlamalardan suçlu bulunması durumunda 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabileceği kaydedildi. Davanın gelecek yılın başında görülmeye başlamasının öngörüldüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA

Politika, Magazin, Norveç, Dünya, Prens, Hukuk, Suç, Son Dakika

