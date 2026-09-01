Norveç'te Kral 8'inci Haakon, parlamentoda anayasaya bağlılık yemini ederek tahtına resmen başladı - Son Dakika
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Norveç'te Kral 8'inci Haakon, parlamentoda anayasaya bağlılık yemini ederek tahtına resmen başladı

Norveç\'te Kral 8\'inci Haakon, parlamentoda anayasaya bağlılık yemini ederek tahtına resmen başladı
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Norveç Kralı 5'inci Harald'ın hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen oğlu Kral 8'inci Haakon, başkent Oslo'daki parlamentoda düzenlenen törenle anayasaya bağlılık yemini ederek görevine başladı. 53 yaşındaki yeni kral, törende babasının 'Her şey Norveç için' vizyonunu sürdüreceğini belirtti. Kral 5'inci Harald için 9 Eylül'de Oslo Katedrali'nde devlet töreni düzenlenecek ve naaşı Akershus Kalesi'ndeki kraliyet anıt mezarına defnedilecek.

NORVEÇ Kralı 5'inci Harald'ın hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen oğlu Kral 8'inci Haakon, başkent Oslo'daki parlamentoda düzenlenen törenle anayasaya bağlılık yemini ederek görevine başladı.

Norveç Kraliyet Sarayı, 89 yaşındaki Kral 5'inci Harald'ın Oslo Ulusal Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Babasının vefatının ardından tahta çıkan 53 yaşındaki Kral Haakon, parlamentoda düzenlenen törende ülkenin anayasasına bağlı kalacağına dair yemin etti.

Törende konuşan Kral Haakon, babasının 'Her şey Norveç için' vizyonunu sürdüreceğini belirtti. Törene kızı Veliaht Prenses Ingrid Alexandra ile katılan Kral Haakon, daha sonra saray önünde toplanan kalabalığı selamladı ve halkın taziye mesajlarına teşekkür etti.

Kral 5'inci Harald için 9 Eylül'de Oslo Katedrali'nde devlet töreni düzenleneceği ve naaşının Akershus Kalesi'ndeki kraliyet anıt mezarına defnedileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

9 Eylül, Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Norveç'te Kral 8'inci Haakon, parlamentoda anayasaya bağlılık yemini ederek tahtına resmen başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Norveç'te Kral 8'inci Haakon, parlamentoda anayasaya bağlılık yemini ederek tahtına resmen başladı - Son Dakika
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