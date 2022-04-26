Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör - Son Dakika

Rus haber ajanslarına konuşan Lavrov, Kiev'in barış görüşmelerini yaklaşımını eleştirerek, "İyi niyetin sınırları vardır. Karşılıklı değilse, müzakere sürecine yardım etmez" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin oyunculuk kariyerine göndermede bulunan Lavrov, Ukrayna liderini "müzakere ediyormuş gibi yapmakla" suçladı ve "O iyi bir aktör" dedi.

Türk-Rus'ta yer alan habere göre Lavrov, eleştirilerine rağmen müzakere sürecini sürdüreceklerini belirtti.

Dünyadaki mevcut gerilimle yeni bir Dünya Savaşı olasılığının yadsınamayacağını söyleyen Rus bakan, "Tehlike çok gerçek, yok sayamayız" dedi.

"BU NATO İLE RUSYA'NIN SAVAŞI"

Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO aslında, Ukrayna ordusunun yardımıyla Rusya ile bir vekalet savaşına (hibrid savaş) giriyor. Batı'nın Ukrayna'ya silah tedariki, uluslararası hukuk alanında Amerikalıların vicdansızlığının bir başka örneği. 'Ben nasıl istersem öyle yaparım' ilkesiyle kendi kurallarını dayatıyorlar."

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekâtının başlamasından sonra Washington'un Moskova ile neredeyse tüm temasları kestiğini belirtenLavrov, "Batılı ortaklar Kiev rejiminin Rus düşmanı ve neo-Nazi eylemlerini destekledi" dedi.

Rus tarafının bir hafta önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin müzakere ekibine Kiev'in yorumlarını da dikkate alarak anlaşmanın güncellenmiş bir versiyonunu teslim ettiğin söyleyen Rus bakan, "Bir haftadır cevap bekliyoruz" dedi.

NÜKLEER RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "nükleer savaş risklerinin artık çok yüksek olduğunu ve bu tehlikenin hafife alınmaması gerektiğini" söyledi. Rus devlet TV'si 1. Kanal'a konuşan Lavrov, "Bu tehdidi yapay olarak şişirmek isteyenlerin olduğunu" vurguladı. Lavrov, "Saygın siyaset bilimcilere atıfta bulunarak söylüyorum ki, riskler gerçekten çok. Tehlike ciddi, gerçek, küçümsenemez" dedi.