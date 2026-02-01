Nürnberg Belediye Başkanı König: Türk Toplumu Almanya'nın Ayrılmaz Bir Parçası ve Gururumuzdur

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, yerel seçimler öncesi Türk esnafı ziyaretinde "Türk toplumu Almanya'nın ayrılmaz bir parçası ve gururumuzdur" derken; Nürnberg–Antalya kardeşliği ve Türk girişimcilerin kente katkısının önemine dikkat çekti.

Almanya'da göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin oylarını artırması üzerine, Bavyera eyaletinde koalisyon hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi çalışmalarını hızlandırdı. CSU'lu Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, 8 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde saha ziyaretlerine ağırlık verdi.

Tekrar aday gösterilen König, Nürnberg'in çok kültürlü yapısının en yoğun hissedildiği Plarrer ve Gostenhof bölgelerinde Türk esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında ANKA Haber Ajansı'na konuşan König, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Türk toplumu Almanya'nın kalkınmasında önemli rol üstlendi. Türk toplumu Almanya'nın ayrılmaz bir parçasıdır ve Türk toplumu gururumuzdur" dedi.

"Nürnberg–Antalya kardeşliği çok değerli"

Nürnberg nüfusunun yüzde 50'den fazlasının göçmen kökenli olduğunu belirten König, kentte yaklaşık 40 bin Türk kökenli vatandaşın yaşadığını hatırlattı. Nürnberg'in, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya ile uzun yıllara dayanan kardeş şehir ilişkisine sahip olduğunu ifade eden König, "Bu ilişki kültürel alışverişi güçlendiriyor. Türk ürünleri ve mutfağı Nürnberg'i gözle görülür biçimde zenginleştiriyor. Nürnberg Havalimanı'ndan milyonlarca yolcu Antalya'ya uçuyor. Bu yakınlığı çok değerli buluyorum" diye konuştu.

"Büyük depremde sergilenen dayanışma gurur vericiydi"

König, 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneyinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depreme de değinerek, yaşanan acının herkesi derinden etkilediğini söyledi. Nürnberg halkının deprem sonrası büyük bir dayanışma örneği sergilediğini vurgulayan König, "Türk kökenli Nürnbergliler, belediyemizle birlikte deprem bölgelerine yüklü miktarda maddi yardım ve tonlarca eşya gönderdi. Bu birliktelik gurur verici" dedi. König, bu sürecin Almanya ile Türkiye arasındaki güçlü bağların göstergesi olduğunu ifade etti.

"Türk girişimciler kente değer katıyor"

Esnaf ziyaretleri sırasında Türk ve göçmen kökenli girişimcilere teşekkür eden König, bu işletmelerin istihdam yaratarak kent ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirterek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunlarını sahada dinlemenin öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Plarrer Market yöneticisi Tayfun Tuna'nın güvenlik ve temizlik sorunlarını gündeme getirmesi üzerine König, bölgede daha fazla güvenlik önlemleri, sokakların daha iyi aydınlatılması, sorunlu alanlar için "hotspot yönetimi" ve çöp, cam ile giysi konteynerleri çevresinde video gözetimi gibi önlemlerin değerlendirildiğini açıkladı. König, Plarrer bölgesinin önümüzdeki yıllarda kapsamlı bir kentsel dönüşüm sürecine gireceğini de söyledi.

Ziyaretlerin koordinasyonu üstlenen ekonomist İsmail Akpınar ise König'in uzun süredir Türk ve göçmen kökenli vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirterek, bu yaklaşımın sahadaki güven ve diyaloğu güçlendirdiğini ifade etti.

Ziyarette Başkan König'e ekonomist İsmail Akpınar yanı sıra, girişimciler Süleyman Karaaslan ve İbrahim Akbulut, MÜSİAD Nürnberg Başkanı Haluk Dokur ile belediye meclisi adayları Vanessa Pirner ve Peter Bielmeier eşlik etti.