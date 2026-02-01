Nürnberg Belediye Başkanı König: Türk Toplumu Almanya'nın Ayrılmaz Bir Parçası ve Gururumuzdur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Nürnberg Belediye Başkanı König: Türk Toplumu Almanya'nın Ayrılmaz Bir Parçası ve Gururumuzdur

01.02.2026 01:12  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, Türk esnafını ziyaret ederek Türk toplumunun Almanya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Seçimler öncesi, Türk girişimcilerin şehre katkıları ve dayanışma örnekleri dikkate alındı.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, yerel seçimler öncesi Türk esnafı ziyaretinde "Türk toplumu Almanya'nın ayrılmaz bir parçası ve gururumuzdur" derken; Nürnberg–Antalya kardeşliği ve Türk girişimcilerin kente katkısının önemine dikkat çekti.

Almanya'da göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin oylarını artırması üzerine, Bavyera eyaletinde koalisyon hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi çalışmalarını hızlandırdı. CSU'lu Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, 8 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde saha ziyaretlerine ağırlık verdi.

Tekrar aday gösterilen König, Nürnberg'in çok kültürlü yapısının en yoğun hissedildiği Plarrer ve Gostenhof bölgelerinde Türk esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında ANKA Haber Ajansı'na konuşan König, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Türk toplumu Almanya'nın kalkınmasında önemli rol üstlendi. Türk toplumu Almanya'nın ayrılmaz bir parçasıdır ve Türk toplumu gururumuzdur" dedi.

"Nürnberg–Antalya kardeşliği çok değerli"

Nürnberg nüfusunun yüzde 50'den fazlasının göçmen kökenli olduğunu belirten König, kentte yaklaşık 40 bin Türk kökenli vatandaşın yaşadığını hatırlattı. Nürnberg'in, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya ile uzun yıllara dayanan kardeş şehir ilişkisine sahip olduğunu ifade eden König, "Bu ilişki kültürel alışverişi güçlendiriyor. Türk ürünleri ve mutfağı Nürnberg'i gözle görülür biçimde zenginleştiriyor. Nürnberg Havalimanı'ndan milyonlarca yolcu Antalya'ya uçuyor. Bu yakınlığı çok değerli buluyorum" diye konuştu.

"Büyük depremde sergilenen dayanışma gurur vericiydi"

König, 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneyinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depreme de değinerek, yaşanan acının herkesi derinden etkilediğini söyledi. Nürnberg halkının deprem sonrası büyük bir dayanışma örneği sergilediğini vurgulayan König, "Türk kökenli Nürnbergliler, belediyemizle birlikte deprem bölgelerine yüklü miktarda maddi yardım ve tonlarca eşya gönderdi. Bu birliktelik gurur verici" dedi. König, bu sürecin Almanya ile Türkiye arasındaki güçlü bağların göstergesi olduğunu ifade etti.

"Türk girişimciler kente değer katıyor"

Esnaf ziyaretleri sırasında Türk ve göçmen kökenli girişimcilere teşekkür eden König, bu işletmelerin istihdam yaratarak kent ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirterek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunlarını sahada dinlemenin öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Plarrer Market yöneticisi Tayfun Tuna'nın güvenlik ve temizlik sorunlarını gündeme getirmesi üzerine König, bölgede daha fazla güvenlik önlemleri, sokakların daha iyi aydınlatılması, sorunlu alanlar için "hotspot yönetimi" ve çöp, cam ile giysi konteynerleri çevresinde video gözetimi gibi önlemlerin değerlendirildiğini açıkladı. König, Plarrer bölgesinin önümüzdeki yıllarda kapsamlı bir kentsel dönüşüm sürecine gireceğini de söyledi.

Ziyaretlerin koordinasyonu üstlenen ekonomist İsmail Akpınar ise König'in uzun süredir Türk ve göçmen kökenli vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirterek, bu yaklaşımın sahadaki güven ve diyaloğu güçlendirdiğini ifade etti.

Ziyarette Başkan König'e ekonomist İsmail Akpınar yanı sıra, girişimciler Süleyman Karaaslan ve İbrahim Akbulut, MÜSİAD Nürnberg Başkanı Haluk Dokur ile belediye meclisi adayları Vanessa Pirner ve Peter Bielmeier eşlik etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Nürnberg, Belediye, Almanya, Ekonomi, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nürnberg Belediye Başkanı König: Türk Toplumu Almanya'nın Ayrılmaz Bir Parçası ve Gururumuzdur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme

12:08
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:17
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 12:41:25. #7.11#
SON DAKİKA: Nürnberg Belediye Başkanı König: Türk Toplumu Almanya'nın Ayrılmaz Bir Parçası ve Gururumuzdur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.