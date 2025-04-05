Nürnberg'de 'Türkümüz Sevdamız' Konseri: Adalet ve Dayanışma Mesajları - Son Dakika
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Dünya

Nürnberg'de 'Türkümüz Sevdamız' Konseri: Adalet ve Dayanışma Mesajları

Almanya'nın Nürnberg kentinde Alevi Kültür Merkezi Cemevi tarafından düzenlenen 'Türküler Sevdamız' konseri, sanatçılar ve dinleyiciler arasında adalet ve özgürlük temalı mesajlar verildi. Cemevi Başkanı İbrahim Altunkaymak, haksızlıklara karşı duracaklarını belirtti. Konserde, Türkiye'nin dört bir yanından türküler seslendirilerek toplumsal dayanışma vurgulandı.

05.04.2025 23:12  Güncelleme: 23:52
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Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Almanya'nın Nürnberg kentinde Alevi Kültür Merkezi Cemevi tarafından "Türkümüz Sevdamız" konseri düzenlendi. Cemevi Başkanı İbrahim Altunkaymak, "Seçilmiş belediye başkanları, sanatçılar, öğrenciler, sadece farklı düşündükleri için cezaevlerinde. Biz bu haksızlıklara sessiz kalmayacağız. Pir Sultan Abdal'ın dik duruşuyla, omurgamızla adaletsizliğe karşı her zaman sokakta, her yerde olacağız" dedi.

Nürnberg Alevi Kültür Merkezi Cem Evi (NAKM Cem Evi) tarafından düzenlenen "Türküler Sevdamız" konseri, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin tanınmış halk müziği sanatçıları Muharrem Temiz, Tolga Sağ, Yılmaz Çelik ve Cengiz Özkan'ın sahne aldığı geceye yaklaşık 500 kişi katıldı. Etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından derlenmiş türküler seslendirilerek, hem memleket hasreti giderildi hem de hak, hukuk, adalet ve demokrasi konusunda güçlü toplumsal mesajlar verildi.

Konser öncesi NAKM Cem Evi'nin saz kursu öğrencileri sahneye çıkarak dört farklı türkü seslendirdi. Öğrencilerin performansı salondan büyük alkış aldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan NAKM Cem Evi Başkanı İbrahim Altunkaymak,  "Seçilmiş belediye başkanları, sanatçılar, öğrenciler, sadece farklı düşündükleri için cezaevlerinde. Biz bu haksızlıklara sessiz kalmayacağız. Pir Sultan Abdal'ın dik duruşuyla, omurgamızla adaletsizliğe karşı her zaman sokakta, her yerde olacağız" dedi.

Altunkaymak, Suriye'de yaşananlara da dikkat çekerek "Bilimin, teknolojinin bu denli ilerlediği bir çağda, 2025 yılında hala inançlarından dolayı insanlar katlediliyor. Bu bize hiçbir şey öğretmemiş mi" dedi.

Sanatçılardan Muharrem Temiz de konser sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'de adalet ve özgürlük arayışındaki insanlarla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak "Biz bu ülkede hak, hukuk, adalet için mücadele eden herkesin yanındayız. Hiçbir suçu olmayan sanatçılar, öğrenciler, öğretmenler bugün tutuklu. Bu bizleri derinden üzüyor" diye konuştu.

Temiz, yurt dışında yaşayan toplumun Türkiye ile olan güçlü bağlarına da değinerek "Artık gurbet kavramı gelişmiş teknoloji sayesinde kalktı. Sizler fiziksel olarak uzak olabilirsiniz ama kalbiniz Türkiye'de. Biz de buradan sizinle birlikteyiz. Bu yaşanan süreçte desteğinizi esirgemeyin" dedi.

Temiz'in "Artık susmayan bir toplum olmak zorundayız. Omuz omuza, gönül gönüle bu mücadelede yerimizi almalıyız. Bu bir uyarı değil; köprüden önceki son çıkış. Hepinizi gönülden selamlıyoruz ve destekliyoruz" sözleri büyük alkış aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Nürnberg'de 'Türkümüz Sevdamız' Konseri: Adalet ve Dayanışma Mesajları - Son Dakika

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