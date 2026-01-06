Nürnberg'de ABD'nin Venezuela Saldırısı Protesto Edildi

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'nın Nürnberg kentinde, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılması protesto edildi. Mitingde, saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulanarak, Almanya hükümetine net bir tutum alma çağrısı yapıldı.

Nürnberg İnsan Hakları Caddesi'nde yüzlerce kişinin katıldığı mitingde, Bavyera Evangelik Lutheran Kilisesi papazı Thomas Zeitler, Sol Parti Milletvekili Evelyn Schötz ve Yeşiller Partisi Nürnberg Belediye Meclis Üyesi Cengiz Şahin tarafından hazırlanan açıklama okundu.

"Yeni yılın başında görmek istediğimiz manzara bu değil. Askeri saldırılar, füzeler ve bombalar istemiyoruz. Biz barış istiyoruz" denilen açıklamada, ABD'nin hava saldırılarının barış getirmeyeceği ve bu tür müdahalelerin uluslararası düzeni zayıflattığı ifade edildi.

Hiçbir ülkenin başka bir ülkeyi askeri güçle işgal etme veya siyasi liderlerini zorla alıkoyma hakkı olmadığı vurgulanan açıklamada, askeri müdahalelerin küresel istikrarsızlığı artırdığı kaydedildi. Almanya Federal Hükümeti'ne, ABD'nin saldırılarının açık ve net biçimde kınanması, gerilimin düşürülmesi ve uluslararası hukuka saygı için aktif bir tutum alınması çağrısı yapılan açıklamada, "Sadece gelişmeleri izlemek yeterli değildir" ifadelerine yer verildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin de eleştirildiği açıklamada, yönetimin otoriter olduğu, seçimlerde usulsüzlük iddiaları bulunduğu, muhalefetin baskı altında olduğu ve insan haklarının ihlal edildiği belirtildi. Ancak bu ihlallerin askeri saldırıları meşrulaştıramayacağı vurgulanan açıklamada, "İnsan hakları füzelerle ve bombalarla savunulamaz" denildi.

ABD'nin saldırılara gerekçe olarak öne sürdüğü "uyuşturucu ticaretiyle mücadele" iddiasının inandırıcı olmadığı kaydedilen açıklamada, asıl amacın jeopolitik çıkarlar ve Venezuela'nın petrol kaynakları olduğu ileri sürüldü.

Avrupa Birliği ve Almanya'nın daha net, güçlü ve ilkeli bir duruş sergilemesi gerektiği belirtilen açıklamada, süren sessizliğin hem AB'yi hem de Almanya'yı zayıflattığı ifade edildi. Açıklamada, "Siyasi ortaklık körü körüne bağlılık değil, sorumluluk gerektirir" denildi.

Açıklamada, Venezuela'nın egemenliğinin ve halkının kendi geleceğini belirleme hakkının korunması çağrısı yapılarak "Venezuela halkının buna hakkı var. Hepimizin barış içinde yaşama hakkı var" ifadelerine yer verildi.