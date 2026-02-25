30. Türkiye-Almanya Film Festivali Gün Sayıyor - Son Dakika
30. Türkiye-Almanya Film Festivali Gün Sayıyor

25.02.2026 15:16  Güncelleme: 16:27
Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali, 27 Şubat – 8 Mart 2026 tarihleri arasında 30. yılını kutlayacak. Haluk Bilginer onur ödülü alacak, Zülfü Livaneli ve Nur Sürer gibi ünlü sanatçılar festivalde konuk olacak. Festival, seçkin film gösterimleri ve özel etkinliklerle dolu.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)Nürnberg Türkiye- Almanya Film Festivali, 27 Şubat – 8 Mart 2026 tarihleri arasında 30. yılını kutluyor: Haluk Bilginer onur ödülünü alacak. Zülfü Livaneli, Nur Sürer gibi sanatçılar da festivalde onur konukları arasında yer alacak. Seçkin filmler ve ünlü konuklarla kültürler buluşacak.

Almanya çapında ilgiyle takip edilen Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali, 27 Şubat – 8 Mart 2026 tarihleri arasında, Nürnberg'deki Tafelhalle'de düzenlenecek.

Film festivalin başkanlığını, Adil Kaya, yönetmenliğini ise Ayten Akyıldız üstleniyor. Festival kapsamında, 30. yıla özel 7 hikaye gösterimi yapılacak.

Festivalin açılış galası, Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König ve bazı sanatçıların konuşmalarıyla başlayacak. Açılışta, ünlü oyuncu Haluk Bilginer'e onur ödülü verilecek. Ayrıca önceki festivallerden öne çıkan kısa filmler özel bir seçkiyle gösterilecek. Bu filmler arasında Ölü Rüya (Yönetmen: Ayhan Salar), Lassia (Yönetmen: Sinan Akkuş), Çelik Çomak (Yönetmen: Mehmet Ercan), Uçurtma (Yönetmen: Serdal Altun), Toprak (Yönetmen: Onur Yağız), Oyuncunun Zaferi (Yönetmen: Daniel Holzberg) ve Yaban (Yönetmen: Hakan Savaş Mican) yer alıyor.

Festival konukları arasında Nürnberg Kültür Belediye Başkanı Prof. Dr. Julia Lehner, yapımcı Bettina Brokemper ve oyuncu Nur Sürer, Türk müziği ve edebiyatının önemli isimlerinden Zülfü Livaneli, yönetmenler Margarethe von Trotta, Tevfik Başer (Jüri Başkanı), Dieter Kosslick (Festival Direktörü & Jüri Başkanı), Caner Alper, Mehmet Binay, Daniel Holzberg, oyuncu Ercan Karaçaylı ve Ayhan Salar yer alıyor.

Açılış galasında, Hildegard Pohl (piyano), Yogo Pausch (perküsyon), Victoria Pohl (piyano) ve Norbert Meyer-Venus (kontrabas) müzikleriyle geceye renk katacak.

Sunuculuğunu Adil Kaya, çevirmenliğini Recai Hallaç'ın yapacağı festivalin kapanış gecesinde, En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, Büyük Jüri Ödülü, Mahmut Tali Öngören Ödülü ve Seyirci Ödülü sahiplerini bulacak.

Festival Başkanı ve Inter Forum Derneği Başkanı Adil Kaya, Türkiye-Almanya Film Festivali'nin kültürleri sınırların ötesinde buluşturan önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Bu festival Almanya'daki toplumsal bütünleşmeye önemli katkılar sunuyor" dedi.

Festival yönetmeni Ayten Akyıldız ise "Türkiye-Almanya Film Festivali sadece Almanya'daki çokkültürlü diyaloğa hizmet etmekle kalmıyor, iki ülke arasındaki kültürel ve sanatsal diyaloğu da yıllardır teşvik ediyor. 1992 yılında Türkiye Sinema Günleri adıyla başlayan festival, bu yıl 30. yılını kutluyor. Uluslararası seçici kurullar ve yarışma bölümleriyle, iki ülke sinemasını konu alan tek festival olma özelliğine sahip" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

