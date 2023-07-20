Nusret, Londra restoranındaki fiyatları gelen tepkiler sonrası düşürdü - Son Dakika
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Nusret, Londra restoranındaki fiyatları gelen tepkiler sonrası düşürdü

20.07.2023 16:26

Dünyaca ünlü restoran sahibi Nusret, Londra restoranındaki yüksek fiyatlarla ilgili gelen tepkilerin ardından önemli bir değişiklik yaparak fiyatları düşürdü. Nusr-Et Steakhouse'da etleri 1,450 sterline kadar satan Nusret, pahalı fiyatlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Dünyaca genelinde restoranları bulunan ünlü kasap Nusret, Londra'da bulunan restoranındaki yüksek fiyatlarla ilgili gelen tepkilerin ardından önemli bir değişiklik yaptı. Fiyatları aşağı çeken Nusret, menüye 39 sterlinlik bir öğle yemeği de ekledi.

ELEŞTİRİ ALIYORDU

"Saltbae" hareketiyle dünyaya ün salan ve birçok yerde restoran açan ünlü kasap Nusret, bir süredir gündemde değildi. Restoranlarındaki fahiş fiyatlardan dolayı müşterilerden eleştiri alan Nusret, gelen tepkilere daha fazla dayanamadı.

Nusret, gelen tepkilerin ardından Londra'daki restoranında fiyatları düşürdü

FİYATLARDAN DOLAYI RESTORANININ PUANI DÜŞTÜ

Ünlü kasap, Londra'da bulunan Steakhouse'da etleri 1,450 sterline kadar satıyordu ve bazı hesaplar 37,000 sterlini geçiyordu. Ancak bu aşırı fiyatlar müşterilerin tepkisini çekti ve birçok kişi Nusret'in insanlarla alay ettiğini söyledi. Pahalı fiyatlardan dolayı gelen eleştiriler sonrası Nusret'in Londra'daki restoranının en kötü dereceli mekanlar arasında yer almasına ve başkentteki 23,811 restoran içinde 20,491. sıraya düşmesine neden oldu.

Nusret, gelen tepkilerin ardından Londra'daki restoranında fiyatları düşürdü

FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Eleştirilerin ardından Nusret, fiyatları aşağı çekti, hafta içi 12:00-17:00 saatleri arasında kişi başı sadece 39 sterlinlik bir öğle yemeği menüsü başlattı.

Nusret, gelen tepkilerin ardından Londra'daki restoranında fiyatları düşürdü
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