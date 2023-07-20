Nusret, Londra restoranındaki fiyatları gelen tepkiler sonrası düşürdü

Dünyaca genelinde restoranları bulunan ünlü kasap Nusret, Londra'da bulunan restoranındaki yüksek fiyatlarla ilgili gelen tepkilerin ardından önemli bir değişiklik yaptı. Fiyatları aşağı çeken Nusret, menüye 39 sterlinlik bir öğle yemeği de ekledi.

ELEŞTİRİ ALIYORDU

"Saltbae" hareketiyle dünyaya ün salan ve birçok yerde restoran açan ünlü kasap Nusret, bir süredir gündemde değildi. Restoranlarındaki fahiş fiyatlardan dolayı müşterilerden eleştiri alan Nusret, gelen tepkilere daha fazla dayanamadı.

FİYATLARDAN DOLAYI RESTORANININ PUANI DÜŞTÜ

Ünlü kasap, Londra'da bulunan Steakhouse'da etleri 1,450 sterline kadar satıyordu ve bazı hesaplar 37,000 sterlini geçiyordu. Ancak bu aşırı fiyatlar müşterilerin tepkisini çekti ve birçok kişi Nusret'in insanlarla alay ettiğini söyledi. Pahalı fiyatlardan dolayı gelen eleştiriler sonrası Nusret'in Londra'daki restoranının en kötü dereceli mekanlar arasında yer almasına ve başkentteki 23,811 restoran içinde 20,491. sıraya düşmesine neden oldu.

FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Eleştirilerin ardından Nusret, fiyatları aşağı çekti, hafta içi 12:00-17:00 saatleri arasında kişi başı sadece 39 sterlinlik bir öğle yemeği menüsü başlattı.