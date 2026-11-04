Obama, ara seçim sonrası Amerikan halkının birleştirici siyaset istediğini söyledi - Son Dakika
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Obama, ara seçim sonrası Amerikan halkının birleştirici siyaset istediğini söyledi

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Obama, ara seçim sonrası Amerikan halkının birleştirici siyaset istediğini söyledi
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Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kongre ara seçimlerinin ardından Amerikan halkının net bir mesaj verdiğini ve birleştirici siyaset istediğini söyledi. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar Senato'da 54 sandalyeyle çoğunluğu sağladı.

ESKİ ABD Başkanı Barack Obama, Kongre ara seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Amerikan halkı net bir mesaj verdi; insanları ayrıştırmak yerine bir araya getiren bir siyaset ve karşı karşıya kaldıkları zorluklara somut çözümler sunan liderler istiyorlar" dedi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kongre ara seçim sonuçlarını değerlendirdi. Amerikan halkının sandıkta net bir mesaj verdiğini ifade eden Obama, halkın insanları ayrıştırmak yerine bir araya getiren bir siyaset ile karşı karşıya kalınan zorluklara somut çözümler sunan liderler görmek istediğini belirtti.

Elde edilen sonuçların ülkenin her bölgesinde öne çıkan adaylar sayesinde mümkün olduğunu vurgulayan Obama, geçmişte kazanma ihtimali düşük görülen bölgelerde dahi başarı sağlandığını kaydetti. Adayların farklı geçmişlerden geldiğini ve çeşitli siyasi görüşleri temsil ettiğini belirten Obama, hepsinin ortak değerler, kamu hizmeti inancı ve eyaletleri ile seçim bölgelerindeki halkı ilk sıraya koyma kararlılığı etrafında birleştiğini aktardı.

Mevcut yönetimin görev süresinde 2 yılı daha olduğunu hatırlatan Obama, "Şimdi yapmamız gereken iş kolları sıvamak, yetkimiz dahilinde değişiklikler yapmak, daha fazla zararın önünü kesmek ve geleceğin temellerini atmaktır" ifadelerini kullandı.

DEMOKRATLAR KONGRE'DE ÇOĞUNLUĞU SAĞLADI

ABD'de düzenlenen 2026 Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre; Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 228, Cumhuriyetçiler ise 139 sandalye kazandı. Senato'da ise Demokratlar 54, Cumhuriyetçiler 44 sandalyeye ulaştı. Bu sonuçla birlikte Demokratlar, Senato'da da çoğunluğu sağladı.

Kaynak: DHA
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