Obama, Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etti! Biden ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Obama, Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etti! Biden ne yapacağını şaşırdı

06.04.2022 00:16

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 20 Ocak 2017'de görevinden ayrılmasından bu yana ilk kez Beyaz Saray'a gelerek "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu konusunda konuştu. Obama konuşmasında, Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğdu. Biden ise neye uğradığını şaşırdı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da 5 yıl aranın ardından "Obamacare" olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan sağlık sigortası reformunun imzalanmasının yıl dönümü vesilesiyle Beyaz Saray'a geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olan ve birlikte öğle yemeği yiyen Obama, konuşmasında Biden'ın Obamacare'in bundan sonraki adımlarını takip edeceğini belirtti.

OBAMA'NIN ESPRİSİ KAHKAHAYA BOĞDU

Öte yandan Obama'nın konuşması esnasında yaptığı espriler ve 2009-2017 yıllarında kendisinin başkan yardımcısı olan Biden'a takılması da salondakileri güldürdü. Obama'nın konuşmasının başında Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğarken, Obama da "Tabii ki bu şakaydı." diyerek sözlerine açıklık getirdi. Biden ise konuşmasında Obama'ya "Bugün yemek yedik, oturma düzeni konusunda kafamız karıştı." esprisiyle karşılık verdi.

Obama, Beyaz Saray'da ABD Başkanı'nın forsunu fena bozdu! Olanları gören Biden, uzaktan bakakaldı

BİDEN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Ayrıca uzun süre sonra Beyaz Saray'a giden Obama, büyük ilgi görürken Biden'ın uzaktan ellerini açıp önce Obama'ya baktı. Daha sonra ise etrafına bakan Biden'ın ne yapacağını şaşırması dikkatlerden kaçmadı.

Obama, Beyaz Saray'da ABD Başkanı'nın forsunu fena bozdu! Olanları gören Biden, uzaktan bakakaldı
YORUMLAR
500
ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları yarın açıklayacak ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları yarın açıklayacak Obama 5 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray'da sağlık reformu konusunda konuştu Obama 5 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray'da sağlık reformu konusunda konuştu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Barack Obama, Beyaz Saray, Joe Biden, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Obama, Biden'a 'Sayın Başkan Yardımcısı Biden' diye hitap etti! Biden ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Fenerbahçe-Galatasaray maçında tüm gözler Arda Güler'de olacak!
00:51 Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra bir ilke imza attı
00:39 Arkadaşına, "Peşimdeler, beni bulacaklar" dedi! Ardından lise öğrencisi viyadükten atlayarak intihar etti
00:23 Liverpool, Benfica'yı 3-1 mağlup etti!
00:16 Obama, Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etti! Biden ne yapacağını şaşırdı
00:01 Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kapısını araladı
23:59 3 kişinin öldüğü miras kavgasında küçük çocuk balkonda saklanmış!
23:28 Rusya'dan şaşırtan Dünya Kupası kararı!
22:52 Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyordu! Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih ve tutar belli oldu
22:48 İrfan Can Kahveci: İddiaları yok, tek amaçları bizi yenmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 01:02:10. #1.13#
SON DAKİKA: Obama, Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etti! Biden ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement