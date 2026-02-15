Obama'dan Trump'a Sert Eleştiri - Son Dakika
Obama'dan Trump'a Sert Eleştiri

Obama\'dan Trump\'a Sert Eleştiri
15.02.2026 11:39
Obama, Trump'ın paylaştığı videoya tepki göstererek siyasi söylemin sertleştiğini vurguladı.

ESKİ ABD Başkanı Barack Obama, Başkan Donald Trump'ın sanal medya hesabında paylaşılan videoya ilişkin, "Makamın gerektirdiği nezakete sahip olması beklenen kişilerde utanç duygusu kalmamış gibi görünüyor" dedi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, podcast yayınında yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın sanal medya hesabından paylaşılan videoya tepki gösterdi. Obama, ABD'de siyasi söylemin sertleştiğini ve kamuoyundaki tartışma düzeyinin gerilediğini belirterek, bu söylemlerin dikkat çektiğini fakat aynı zamanda gündemi dağıtan bir unsur olduğunu kaydetti.

Sert siyasi dilin özellikle sanal medya ve televizyon tartışmalarında yaygınlaştığını söyleyen Obama, "Sanal medyada ve televizyonda bir tür palyaço gösterisi yaşanıyor. Gerçek olan şu ki, eskiden makamın gerektirdiği nezaket, saygı ve ölçülülük duygusuna sahip olması beklenen kişilerde artık utanç hissi de kalmamış gibi görünüyor, bu kayboldu" ifadelerini kullandı.

Trump'ın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine montajlandığı görülmüş, paylaşım büyük tepki toplamış ve daha sonra kaldırılmıştı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
