Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen, telefonundaki çıplak fotoğrafları sonrası tutuklandı

Amerika'nın Florida eyaletinde drama öğretmeni olan 31 yaşındaki Brittiny Lopez-Murray, 14 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girdiği için tutuklandı.

ARABADA İLİŞKİYE GİRMİŞLER

Polise ifade veren öğretmen, öğrencisine mesaj atıp kendisine ilgi duyduğunu söylediği bir mesaj attıktan sonra aralarında bir ilişki başladığını söyledi. Tutanaklara göre öğretmen defalarca öğrencisini basketbol idmanından aldıktan sonra arabası ile ıssız bir yere götürüp ilişkiye girdi.

TELEFONDAKİ ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR ELE VERMİŞ

2017 yılında yılın öğretmeni seçilen Lopez ve öğrencisi arasındaki ilişki, öğrencinin kız kardeşinin telefonda öğretmene ait çıplak fotoğraflar ve cinsellik içeren mesajları görmesiyle ortaya çıkmış.

TUTUKLANDI

Kız kardeşin olayı babasına söylemesinden sonra aile polise başvurdu. Babanın polise fotoğraf ve mesajları göstermesi üzerine Lopez, geçen pazartesi günü tutuklandı.