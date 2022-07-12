Öküz Sendromu'na yakalandı! Uyanır uyanmaz, öküz gibi davranmaya başladı... Doktorlar çaresiz - Son Dakika
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Öküz Sendromu'na yakalandı! Uyanır uyanmaz, öküz gibi davranmaya başladı... Doktorlar çaresiz

12.07.2022 13:11
Öküz Sendromu'na yakalandı! Uyanır uyanmaz, öküz gibi davranmaya başladı... Doktorlar çaresiz

İnsanlığın çaresiz kaldığı birçok hastalık bulunuyor. Bunlardan biri de insanları öküz gibi hissettiren Öküz Sendromu. Uyku sırasında başlayan ve hastalığa yakalanan kişinin uyandığı zaman otlama ihtiyacı duyduğu hastalığın henüz tedavisi yok. Bu hastalığın ise ilk olarak bir kadında ortaya çıktığı iddia ediliyor. Hastalığın tedavisi için tek yapılabilen şey ise psikolojik destek, kurtulma ihtimalinin de çok düşük olduğu belirtiliyor.

İnsanlar birçok çeşitli hastalıkla baş ediyor. Bu hastalıkların bazen ismi bazen de ortaya çıkardığı sonuçlar hayli ilginç oluyor. Ancak bu hastalıklar arasından biri var ki, hem ismi hem de yarattığı sorunlar ilginç. Öyle ki hastalığın kesin bir tedavisi olmaması ise durumu daha ilginç hale getiriyor.

HER HAREKETLERİYLE BÜYÜKBAŞ HAYVANI ANDIRIYORLAR

Hastalık genelde uykuda başlıyor ve kişi kendini büyükbaş bir hayvan sanıyor. Uyanınca da hastalıktan kurtulamayan kişi dağlarda otlanmak da dahil her hareketiyle bir büyükbaş hayvanı andırmaya başlıyor. İsmi size komik gelebilir fakat Babil Kralı II. Nebulkadnezar'ın bile zamanında bu hastalığa yakalandığı ve otlanmaya başladığı kitaplarda yer alır.

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KURTULMA İHTİMALİ ŞANSA BAĞLI

Hasta olanlar için hayatı zorlaştıran bir diğer olaysa modern hayata geçiş. Yani bu kişiler kendilerini büyükbaş olarak hissetseler de modern dünyada hayvanların ne yazık ki yaşam alanları sınırlı… Bundan dolayı da psikolojik rahatsızlıkları da ortaya çıkıyor. Hastalığın tedavisi için tek yapılabilen şey ise psikolojik destek, kurtulma ihtimali de şansa bağlı.

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SON DAKİKA: Öküz Sendromu'na yakalandı! Uyanır uyanmaz, öküz gibi davranmaya başladı... Doktorlar çaresiz - Son Dakika
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