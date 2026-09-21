Ön sonuçlar Birleşik Rusya'nın Duma'da anayasal çoğunluğunu koruyacağını gösteriyor - Son Dakika
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Ön sonuçlar Birleşik Rusya'nın Duma'da anayasal çoğunluğunu koruyacağını gösteriyor

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Ön sonuçlar Birleşik Rusya\'nın Duma\'da anayasal çoğunluğunu koruyacağını gösteriyor
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18-20 Eylül seçimlerinin ön sonuçları, Putin destekli Birleşik Rusya'nın Duma'daki anayasal çoğunluğunu koruma yolunda olduğunu gösteriyor. Savaş, ekonomik zorluklar ve benzin kıtlığına rağmen Yabloko listeden çıkarıldı; bağımsız adayları sandalye kazanamadı.

Rusya hakkında tahmin yürütmek genellikle zordur.Ama 18-20 Eylül arası yapılan seçimin sonucu bunlardan biri değildi.Kremlin'in sıkı kontrolü altındaki siyasi sistemde, iktidardaki parti olan Birleşik Rusya'nın parlamentoda büyük bir farkla en büyük parti olarak kalması yaygın bir şekilde bekleniyordu.Hiçbir sürpriz yaşanmadı. Hiçbir beklenmedik sonuç olmadı. Başka hiçbir parti ona yaklaşamadı bile.Ön sonuçlar, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından desteklenen Birleşik Rusya Partisi'nin, Duma'daki (parlamentonun alt kanadını oluşturan 450 sandalyeli yasama organı) anayasal çoğunluğunu koruma yolunda olduğunu ve hatta bir önceki seçime göre daha büyük bir çoğunlukla kazanacağını gösteriyor.Üstelik bu, ordunun büyük kayıplar vermesine, ekonomik zorluklara ve son olarak da Ukrayna'nın Rus petrol tesislerine düzenlediği insansız hava aracı saldırıları nedeniyle yaygın benzin kıtlığına yol açan, Ukrayna'ya karşı dört buçuk yıldan fazla süren bir savaşın ardından geliyor.Az oy alsalar da %5 barajını aşarak yeni Duma'ya girmeyi başaran partiler, önceki parlamentoda da yer almıştı. Bu Duma, Kremlin'i ve "özel askeri operasyonu" tamamen destekliyordu.

Parlamentoya giremeyen partilerden biri Yabloko oldu.Yabloko, seçimlere katılma izni verilen tek savaş karşıtı siyasi partiydi; ancak bu izin kısa sürdü. Seçim listesine kaydedildikten sadece 12 gün sonra Yüksek Mahkeme tarafından seçim pusulasından çıkarıldı; bu da Kremlin'in Yabloko'nun barış yanlısı mesajının kamuoyunda çok fazla yankı bulmasından duyduğu endişenin bir göstergesiydi.Parti lideri, yeni Duma'nın da bir önceki gibi Kremlin yanlısı görünmesine şaşırmadığını söylüyor.Yabloko Partisi Genel Başkanı Nikolai Rybakov, "Seçimlerde yarışan 10 partinin hepsi Putin'in politikalarını destekliyorsa, seçimlerden başka nasıl bir sonuç çıkabilir ki?" diyor: "Duma'nın değişeceğini sanmıyorum. Tıpkı daha önce yaptıkları gibi, Putin'in tüm politikalarına %100 oranında oy verecekler."Yabloko, parti listesinden çıkarılmış olsa da yaklaşık yüz adayı seçim bölgelerinde bağımsız aday olarak yarışlara devam etti.Ön sonuçlara göre, hiçbiri sandalye kazanamadı. Parti, sürekli baskı altında kaldığını iddia ediyor.Rybakov, "Seçime katılması gereken adaylarımızdan bazıları hapiste, birçoğunun adaylığı engellendi ve bazı seçim gözlemcilerimiz kayıtlı olmadığı için oylamayı takip edemediler" diyor.

Üç gün sürecek seçimlerin son gününden önce Ukrayna, Moskova bölgesine geniş çaplı bir insansız hava aracı saldırısı düzenledi.Moskova bölgesinde üç kişi hayatını kaybederken, başkentteki petrol rafinerisi de vuruldu.Petrol rafinerisinin yakınındaki bir seçim merkezinde seçmenlerle saldırı hakkında konuştum.Hiçbir şaşkınlık belirtisi yoktu. Daha çok sessiz bir kabulleniş vardı.Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı beşinci yılına girerken, Moskovalılar şehirlerinin zaman zaman bir cephe hattı haline gelmesine alışmışlardı."Donbas'ta, Bryansk'ta ve Ukrayna sınırına yakın Belgorod'da yaşayan insanlar bu tür şeyleri her gün yaşıyor" diye anlattı Viktor adlı bir seçmen: "Ve onlar da hayatlarına devam ediyorlar."Bu seçimin sonucu tahmin edilebilirdi. Bundan sonra ne olacağı ise daha belirsiz.Kremlin'in bu sonucu, Rusların çoğunun devlet başkanının arkasında toplandığı iddiasını öne sürmek ve gelecekte savaşa ilişkin politikaları ve kararları meşru kılmak için kullanması muhtemel.En önemli soru şu: Bu kararlar ne olacak?Putin geçtiğimiz günlerde yeni bir seferberlik dalgası olasılığını reddetti."Bugün bunu gerektirecek hiçbir senaryo yok" dedi.Bugün değil, peki. ya yarın?Resmi otoritelerin aksi yöndeki açıklamalarına rağmen, Rus toplumunda yeni bir seferberlik dalgası olasılığına dair derin endişe sürüyor.En azından Kremlin, seçim sonucunu savaşı sürdürmek için "halktan gelen bir yetki" olarak değerlendirecektir.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
Vladimir PutinPolitikaEylülRusyaDünyaSon Dakika

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