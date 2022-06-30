Onur Ayı: Amazon BAE'de LGBT ürünlere sınırlama getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Onur Ayı: Amazon BAE'de LGBT ürünlere sınırlama getirdi

30.06.2022 14:55
Onur Ayı: Amazon BAE'de LGBT ürünlere sınırlama getirdi

Online perakende satış şirketi Amazon, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) web sitesinde LGBT konularıyla ilgili arama sonuçlarını kısıtladı.

Online perakende satış şirketi Amazon, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) web sitesinde LGBT konularıyla ilgili arama sonuçlarını kısıtladı.

Amazon bu adımı BAE yetkililerinin baskısı altında kaldığı haberlerinin ardından attı.

BAE'de eşcinsel ilişkiler yasa dışı. LGBT haklarına destek açıklaması da suç sayılabiliyor.

Amazon'un LGBT kısıtlaması haberi, Haziran ayı boyunca dünyanın her yerinde düzenlenen Onur Ayı etkinliklerinin son döneminde geldi.

Bir Amazon sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada "Şirket olarak çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığa olan bağlılığımızı sürdürüyor ve LGBTQ+ bireylerin haklarının korunması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Yetkili, "Dünyanın dört bir yanındaki Amazon mağazalarımızda, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yerel yasa ve yönetmeliklerine de uymak zorundayız" dedi.

Haberi ilk veren New York Times'a göre şirket, BAE hükümeti tarafından cezalarla tehdit edildikten sonra aramaları kısıtlama kararı aldı.

BAE'nin Washington'daki büyükelçiliği BBC'nin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Haziran ayı başlarında Kuveyt dışişleri bakanlığı, Amerikan büyükelçiliğinin LGBT haklarını destekleyen Twitter paylaşımlarını protesto etmek için üst düzey bir ABD diplomatını çağırdığını açıklamıştı.

ABD'li yetkililer Onur Ayı dolayısıyla bir gökkuşağı bayrağı ve Başkan Joe Biden'ın dayanışma mesajını paylaşmıştı.

Kuveyt yetkilileri büyükelçiliği "eşcinselliği desteklemekle" eleştirdi ve bunun bir daha tekrarlanmamasını talep etti.

Körfez ülkesi Kuveyt'te LGBT bireylerin hakları ciddi şekilde kısıtlanmış durumda ve erkeklerin eşcinsel olması yasa dışı.

Devlet televizyonu bu ay ayrıca Suudi Arabistan'da yetkililerin, eşcinselliği teşvik ettiği gerekçesiyle gökkuşağı renkli oyuncaklara ve çocuk kıyafetlerine el koyduğunu duyurdu.

Al-Ekhbariya'nın haberine göre ticaret bakanlığı yetkilileri başkent Riyad'daki dükkanlardan bir dizi ürünü kaldırdı.

Bunlar arasında saç tokası, tişört, şapka ve kalem kutusu gibi ürünler bulunuyordu.

YORUMLAR
500
Twente Üniversitesi Avrupa LoL şampiyonu oldu Twente Üniversitesi Avrupa LoL şampiyonu oldu Katar Emiri ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü Katar Emiri ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü
Kaynak: BBC

Birleşik Arap Emirlikleri, Amazon, LGBT, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Onur Ayı: Amazon BAE'de LGBT ürünlere sınırlama getirdi - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
14:47 Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:08:19. #1.11#
SON DAKİKA: Onur Ayı: Amazon BAE'de LGBT ürünlere sınırlama getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement