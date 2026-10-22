ABD'de ilkokula saldırı: Yaralı öğretmen yerde hareketsiz yatarak hayatta kaldı - Son Dakika
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ABD'de ilkokula saldırı: Yaralı öğretmen yerde hareketsiz yatarak hayatta kaldı

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ABD\'de ilkokula saldırı: Yaralı öğretmen yerde hareketsiz yatarak hayatta kaldı
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Oregon'daki Silver Rail İlkokulu'nda 15 Ekim'de 3 öğrenci ile bir öğretmenin öldürüldüğü saldırıda vurulan Becky Drury ilk kez konuştu. 54 yaşındaki öğretmen, sol eli neredeyse kopmuş halde yerde yatarken saldırganın onu yeniden vurmaması için ölmüş gibi davrandığını söyledi.

BBC'nin haberine göre, ABD'nin Oregon eyaletindeki Bend kentinde bulunan Silver Rail İlkokulu'na 15 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 54 yaşındaki öğretmen Becky Drury, saldırıdan sonra ilk kez konuştu. Drury, saldırganın kendisini yeniden vurmaması için yerde ölü taklidi yaptığını söyledi.

ABD basınıyla paylaşılan yazılı açıklamasında Drury, dışarıda neler olduğunu görmek için özel eğitim sınıfının kapısına gittiğini, saldırganı görünce kapıyı kapatmaya çalıştığını ancak bu sırada vurularak yere düştüğünü anlattı. Drury, "Yapabileceğim tek şeyi yaptım; beni bir daha vurmaması umuduyla ölü taklidi yaptım" dedi.

Yaralanması nedeniyle sınıftaki çocuklara yardım edemediğini belirten öğretmen, "Yerde yatarken sol elimin kurşunla neredeyse tamamen koptuğunu, diğer kolumun da ağır yaralandığını gördüm. Kalkamıyor, kendimi ya da başka birini koruyamıyordum" ifadelerini kullandı. Drury'nin yaraları ciddi ancak hayati tehlikesi bulunmuyor.

Okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen 16 yaşındaki saldırgan Griffin J. John II, 5 yaşındaki Rhoam Summer ile 8 ve 11 yaşlarındaki iki öğrenciyi ve 25 yaşındaki öğretmen Megan Lambert'i öldürdü. Saldırganın peşinden okula giren ve iki çocuğu bu okulda okuyan bir baba, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

Polis, adı açıklanmayan bir başka öğretmenin de cep telefonunu fırlatarak saldırganı silahsızlandırmaya çalıştığını, bu öğretmenin yaralanmadığını bildirdi. Saldırganın, okulda özel eğitim alan bir öğrenci olduğu açıklandı; saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Saldırı sırasında bir öğretmenin bir öğrencinin üzerine kapanarak onu koruduğuna dair haberler çıkmıştı. Drury, o gün yaptıkları hakkında çelişkili haberler yapıldığını belirterek, "Gerçek şu ki, harekete geçme fırsatı bulamadan vuruldum" dedi. Sınıfta yaşananları "akıl almaz" diye niteleyen öğretmen, "Bu topluluktaki pek çok kişi gibi, etkilenen herkes için yüreğim parçalandı" diye konuştu.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
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