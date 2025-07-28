Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Türkyılmaz

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a orman yangınlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkyılmaz,yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu vurgularken, "Yangın pandemisi yaşıyoruz" diyerek alarm verdi.

Bursa'da aynı anda 6 farklı noktada başlayan yangınlar ve Karabük Safranbolu'daki 5 gündür süren alevler, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Türkyılmaz, yeterli hava filosunun bile bu tablo karşısında yetersiz kaldığını belirterek vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu.

"2025'TE YANGINLARIN YÜZDE 58'İ KIRSALDA BAŞLADI"

Hasan Türkyılmaz, bu yıl içinde çıkan yangınların çoğunun orman değil kırsal alan kaynaklı olduğunu söyledi. "2025 yılı içinde çıkan yangınların yüzde 58'i kırsal alanda başladı ve ormana sirayet etti" dedi. Türkyılmaz ayrıca, "Yangınların yüzde 90'ı insan faktörlü çıkıyor" sözleriyle, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

"YANGIN PANDEMİSİ DÖNEMİ YAŞIYORUZ"

Yangınların yaygınlaştığını söyleyen Türkyılmaz, "Adeta yangın pandemisi dönemini yaşıyoruz" diyerek endişesini dile getirdi. Türkyılmaz, mevcut müdahale gücünün büyük yangınlarla başa çıkmakta yetersiz kaldığını belirtti: "Normalde yeterli olan hava filosu, makine ve ekipman yüzde 90'la mücadelede yetersiz kalıyor."

"YANGIN YERİNE EĞİTİMSİZ VATANDAŞLAR GİTMEMELİ"

Vatandaşlara da önemli bir uyarıda bulunan Türkyılmaz, "Eğitim almayan vatandaşlar yangın mahallinden uzak dursun" diyerek olası tehlikelere dikkat çekti. Ayrıca, doğal sebeplerin dışında yangınların suni nedenleri arasında elektrik iletim hatlarının da bulunduğunu kaydetti.