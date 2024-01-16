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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Bir BM Barış Gücü Üyesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Bir BM Barış Gücü Üyesi Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler'e bağlı barış gücünden bir kişinin Orta Afrika Cumhuriyet'inde meydana gelen patlamada öldüğü ve ikisi ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Birleşmiş Milletler Orta Afrika Çok Boyutlu İstikrar Görev Gücü (MINUSCA) olayın ardından sorumluların tespit edilerek adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Orta Afrika Cumhuriyeti\'nde Bir BM Barış Gücü Üyesi Hayatını Kaybetti
16.01.2024 - 12:11,
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Birleşmiş Milletler'e bağlı barış gücünden bir kişinin Orta Afrika Cumhuriyet'inde meydana gelen patlamada öldüğü ve ikisi ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler Orta Afrika Çok Boyutlu İstikrar Görev Gücü (MINUSCA) dün yaptığı açıklamayla, dün sabah saatlerinde bir patlayıcı cihazın patlaması sonrasında barış gücünden Emmanuel Steve Atebele'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki bir köyde öldürüldüğünü duyurdu. Kamerunlu barış gücü birliğinde görevli Atebele'nin birliğinin, Uluslararası Göç Örgütü'nden bir ekibe güvenlik için eşlik ettiği ifade edildi. Olayda ikisi ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

'SAVAŞ SUÇUDUR'

MINUSCA, Orta Afrika yönetimine barış güçlerine yönelik bu saldırının sorumlularını tespit etmek ve onları adalete teslim etmek için çağrıda bulunarak, "MINUSCA, bir barışı koruma görevlisinin hayatına yönelik her türlü saldırının savaş suçu olarak kabul edilebileceğini, ulusal ve uluslararası adalet tarafından kovuşturmaya tabi tutulabileceğini hatırlatır" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına yapılan açıklamada ise "Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler barış güçlerini hedef alan saldırıların uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebileceğini hatırlatır. Orta Afrika Cumhuriyeti yetkililerini, bu saldırının faillerinin tespit edilmesi ve bir an önce adalet önüne çıkarılması için her türlü çabadan kaçınmamaya çağırıyor" denildi.

Kaynak: DHA
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