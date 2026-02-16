Oscar ödüllü sinema efsanesi Robert Duvall hayatını kaybetti - Son Dakika
Dünya

Oscar ödüllü sinema efsanesi Robert Duvall hayatını kaybetti

Oscar ödüllü sinema efsanesi Robert Duvall hayatını kaybetti
16.02.2026 21:20
ABD'li Oscar ödüllü oyuncu Robert Duvall, 95 yaşında hayatını kaybetti. Eşi Luciana Duvall, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü oyuncunun evinde ve huzur içinde öldüğünü duyurdu. Duvall, 1950'lerden itibaren sahne ve sinema dünyasında kariyerine adım atarak, yaklaşık 70 yıl boyunca film ve dizilerde rol aldı ve Hollywood'un en saygın oyuncularından biri oldu.

ABD'li Oscar ödüllü oyuncu Robert Duvall, 95 yaşında hayata veda etti. Duvall'ın eşi Luciana Duvall, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü oyuncunun evinde ve huzur içinde öldüğünü duyurdu.

"SAKİN VE SEVGİ DOLU BİR ORTAMDA VEDA ETTİ"

Luciana Duvall, Facebook paylaşımında, "Dün sevgili eşim, kıymetli dostum ve zamanımızın en büyük oyuncularından birine veda ettik. Bob, evinde, sevgi ve rahatlık içinde hayata veda etti" ifadelerini kullandı. Eşi ayrıca Duvall'ın tutkusunun oyunculuk ve karakterlere olan derin sevgisi olduğunu belirtti.

KARİYERİ 60 YILI AŞAN BİR SİNEMA EFSANESİ

Duvall, 1950'lerden itibaren sahne ve sinema dünyasında kariyerine adım atarak, yaklaşık 70 yıl boyunca film ve dizilerde rol aldı ve Hollywood'un en saygın oyuncularından biri oldu.

UNUTULMAZ ROLLER VE ÖDÜLLER

Oscar ödülünü 1983 yapımı Tender Mercies filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" dalında kazanan Duvall, ayrıca birçok kez Oscar'a aday gösterildi ve pek çok prestijli ödül aldı.

Duvall, özellikle şu filmlerle tanınıyordu:

The Godfather (1972)

The Godfather Part II (1974)

Apocalypse Now (1979)

To Kill a Mockingbird (1962)

Tender Mercies (1983) ve yıllar içinde pek çok unutulmaz karaktere hayat verdi.

Hollywood ve dünya sinema camiası, Duvall'ın vefatıyla büyük bir kayıp yaşandığını ifade etti. Ünlü oyuncunun hayranları, sosyal medyada paylaşımlar yaparak kariyerine ve performanslarına duydukları saygı ve hayranlığı dile getirdi.

