Gazeteci Yazar Belgesel Yönetmeni Osman Okkan'a Onur Ödülü Verilecek
Gazeteci Yazar Belgesel Yönetmeni Osman Okkan'a Onur Ödülü Verilecek

18.02.2026 00:46  Güncelleme: 09:58
Almanya'da göçmenlerin entegrasyonu ve anadil hakları için çalışan Osman Okkan, Münster kentinde düzenlenen bir törenle 'Anadili Destek ve Entegrasyon Ödülü' kapsamındaki Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Haber: İlhan Baba

(KÖLN)- Almanya'da göçmenlerin entegrasyonu, kültürel çoğulculuk ve anadil hakları için yürüttüğü uzun soluklu çalışmalarıyla tanınan gazeteci, yazar ve belgesel yönetmen Osman Okkan, Almanya'daki ilk yıllarını geçirdiği Münster kentinden "Anadili Destek ve Entegrasyon Ödülü" kapsamında Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Geçtiğimiz yıl Nürnberg, Köln ve Hamburg merkezli saygın sivil toplum ve kültür kuruluşlarından ödüller alan Okkan, kısa sürede dört ayrı kentten dördüncü onur ödülünü almış olacak. Okkan, önceki törenlerde olduğu gibi bu ödülü de Türkiye'deki otoriter uygulamalara karşı haksız yere tutuklu bulunan siyasi mahkümlara adayacağını açıkladı.

Münster Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 Şubat Dünya Anadil Günü vesilesiyle düzenlenecek tören, kentin simgesel belediye binasında gerçekleştirilecek. Açılış konuşmasını Münster Büyükşehir Belediye Başkanı Tilmann Fuchs yapacak.

Etkinlik, Münster Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Entegrasyon Merkezi ile Radyo-Kaktüs iş birliğinde, "Kökenin Sesleri/ Stimmen der Herkunft" başlığı altında düzenlenecek. Törene, entegrasyon alanında çalışan resmi ve sivil kurum temsilcilerinin yanı sıra müzisyenler Neva Hadipour, Olaf Götze, Ibsabell Lipthay, Martin Firgau ve Nedim Şahin de katılarak programa müzikal zenginlik katacak.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Etkinlikler, Belgesel, Münster, Almanya, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

