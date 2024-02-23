Otoyolun buzlu bölümünde 100 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Dünya

Otoyolun buzlu bölümünde 100 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Çin'in Suzhou kentindeki bir otoyolun buzlu bölümünde 100'den fazla aracın birbirine çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Devlet televizyonunun geçtiği görüntülerde onlarca aracın otoyolda gelişigüzel bir şekilde durduğu ve bir aracın havada ciddi bir açıyla takla attığı anlar yer aldı.

23.02.2024 11:37  Güncelleme: 11:41
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Çin'de olumsuz hava şartları nedeniyle eşi benzerine çok az rastlanan bir kaza meydana geldi. Suzhou kentindeki bir otoyolun buzlu bir bölümünde 100'den fazla aracın birbirine çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

ARAÇ HAVADA CİDDİ BİR AÇIYLA TAKLA ATTI

Devlet televizyonu CCTV ve sosyal medyada yer alan görüntülerde çok sayıda aracın otoyolda gelişigüzel bir şekilde durduğu ve bir aracın havada ciddi bir açıyla takla attığı görülüyor. Cam ve enkazın her yere saçıldığı görülüyordu.

Otoyolun buzlu bölümünde 100 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Suzhou Endüstri Parkı trafik polisinin WeChat sosyal medya hesabından bildirdiğine göre, üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken altı kişide de hafif sıyrıklar meydana geldi. Polis, yol trafiğinin yeniden sağlandığını ve kazanın nedeninin araştırıldığını söyledi.

TATİL DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ ETKİLEDİ

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Çin'in büyük bölümünü soğuk hava dalgaları, kar fırtınaları ve buzlu yağmurlar vurdu ve milyonlarca insanın Ay Yeni Yılı kutlamaları için evlerine koştuğu bir dönemde ulaşımı etkiledi.

Otoyolun buzlu bölümünde 100 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

HÜKÜMET ACİL DURUM MÜDAHALESİNİ ARTIRDI

Bu hafta boyunca hükümet dondurucu soğuklar için acil durum müdahalesini artırdı ve Pekin, Hebei, Shanxi, Anhui ve Hubei gibi eyalet ve şehirlerde ulaşım akışı, tedarik ve elektrik için çeşitli planlar başlattı. Çin Meteoroloji İdaresi, bazı orta ve güney bölgelerde donma ve düşük sıcaklıklar için yüksek uyarıda bulundu.

Otoyolun buzlu bölümünde 100 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Otoyolun buzlu bölümünde 100 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Korul Nuri: IBB Tuzlamamis galiba hahahahahah Cindede IBB ciler var demekki ayni is. 4 6 Yanıtla

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