Özbekistan\'da Gaz İstasyonunda Patlama

ÖZBEKİSTAN'ın Kaşkaderya bölgesindeki sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.
Özbekistan'ın güneyindeki Kaşkaderya bölgesinde bulunan sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda patlama meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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