Özbekistan: Karakalpakistan'daki çatışmalarda binlerce yaralı - Son Dakika
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Özbekistan: Karakalpakistan'daki çatışmalarda binlerce yaralı

04.07.2022 09:15
Özbekistan: Karakalpakistan'daki çatışmalarda binlerce yaralı

Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki yetkililer, Cuma günü yaşanan şiddet olaylarının ardından binlerce kişinin hastanalerde tedavi gördüğünü belirtti.

Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki yetkililer, Cuma günü yaşanan şiddet olaylarının ardından binlerce kişinin hastanalerde tedavi gördüğünü belirtti.

Bölge sağlık bakanı, başkent Nukus'taki hastanelerin dolu olduğunu vurguladı.

Bölgenin Özbekistan'dan ayrılma hakkını geri alma planlarını protesto eden eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı.

Özbekistan lideri Şevket Mirziyoyev, planların uygulanmayacağını söyledi.

Ancak bölge temsilcileriyle bir toplantı yapan Özbek lider, ülkedeki istikrarı bozmaya çalışan kötü niyetli güçleri suçladı.

Mirziyoyev ayrıca, eylemcileri silah ele geçirmek için yerel hükümet binaların ele geçirmeye çalışmakla suçladı.

Özbekistan, eski Sovyet cumhuriyetleri arasında en baskıcı yönetime sahip olanlardan biri olarak biliniyor.

32 milyon nüfusa sahip Özbekistan'da Aral Gölü yakınlarındaki büyük çoğunluğu çöl olan Karakalpakistan'da iki milyona yakın kişi yaşıyor.

Bölgede olağanüstü hal ilan edildikten sonra polis ve ordunun başkent Nukus sokaklarında devriye gezdikleri bildirildi.

Sürgündeki muhalif siyasetçi Pulan Ahunov, olağanüstü hal nedeniyle insanların dolaşıp bilgi elde edemediğin söyledi.

Muhalif Berlik Partisi'nin lideri Ahunov, durumun Özbekler ve kendi dillerini konuşan bir azınlık olan Karakalpaklar arasında etnik bir çatışmaya dönüşmesinden korktuğunu ifade etti.

İsveç'te yaşayan Ahunov "Birçok yerde hala devam eden gösteriler var. Genel durum yatışmaya başladı ama bi başka tehlike var. Karakalpaklar ve Özbekler arasında çatışma. Durum tamamen kontrolden çıkabilir" dedi.

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Kaynak: BBC

Özbekistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Özbekistan: Karakalpakistan'daki çatışmalarda binlerce yaralı - Son Dakika

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