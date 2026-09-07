Ozmo Üniversitesi: SET proteini bloke edilerek glioblastomada tümör savunması çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ozmo Üniversitesi: SET proteini bloke edilerek glioblastomada tümör savunması çökertildi

Ozmo Üniversitesi: SET proteini bloke edilerek glioblastomada tümör savunması çökertildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de yürütülen yeni bir araştırma, glioblastomada SET proteininin bloke edilmesiyle tümör oluşumunun engellendiğini ve kanser hücrelerinin radyasyona karşı savunmasız kaldığını gösterdi. Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Dr.

ABD'de yürütülen yeni bir araştırma, en ölümcül ve dirençli beyin tümörlerinden glioblastomada kritik bir proteinin engellenmesiyle kanser hücrelerinin savunma mekanizmasının çökertildiğini gösterdi.

Uluslararası bir çalışmada, kemoterapi ve radyasyona karşı yüksek direnç gösteren ölümcül beyin tümörü glioblastomanın savunma kalkanına yönelik önemli bir bulguya ulaşıldı. Ohio Eyalet Üniversitesi Kanser Merkezi araştırmacıları, tümörün hayatta kalmasını sağlayan mekanizmaları inceleyerek kanser hücrelerini zayıflatan biyolojik bir hedef tespit etti. Laboratuvar ve hayvan modellerinde yürütülen deneylerde, kanser hücrelerinin büyümesini ve tedaviden sonra toparlanmasını kontrol eden 'PP2A' adlı enzimi baskılayan 'SET' proteini incelendi. Araştırmacılar, bu proteinin bloke edilmesiyle tümör oluşumunun engellendiğini ve geride kalan kanser hücrelerinin radyasyon tedavisine karşı son derece savunmasız kaldığını saptadı.

'RADYOTERAPİ VE KEMOTERAPİNİN ETKİSİNİ KATLAYABİLİR'

Araştırmanın yazarı ve radyasyon onkolojisi uzmanı Dr. Arnab Chakravarti konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Glioblastoma uyum sağlama ve hayatta kalma yeteneği nedeniyle tedavisi en zor kanserlerden biridir. Bulgularımız, 'PP2A' enziminin yeniden aktif hale getirilmesinin kanser hücrelerinin direnç mekanizmasını kırdığını gösteriyor. Bu adım, mevcut radyoterapi ve kemoterapinin hastalar üzerinde çok daha etkili olmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, söz konusu yöntemin henüz klinik öncesi aşamada olduğunu ve insanlar üzerindeki güvenlik ile etkinlik testlerinin yapılacağını bildirdi. Araştırma ekibi, hedefe yönelik yeni ilaç kombinasyonlarının geliştirilmesiyle glioblastoma hastalarının hayatta kalma sürelerinin uzatılabileceğini kaydetti.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Ohio, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ozmo Üniversitesi: SET proteini bloke edilerek glioblastomada tümör savunması çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
İBB soruşturmasında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki dahil 6 şüpheli tutuklandı İBB soruşturmasında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki dahil 6 şüpheli tutuklandı
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı Rakibi resmen parçaladılar Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar
Avrupa Şampiyonluğu İstanbul Boğazı’nda görsel şölenle kutlandı Avrupa Şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda görsel şölenle kutlandı
Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadında elini makineye kaptırdı Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadında elini makineye kaptırdı
Antalya’da ağaçlık alanda korkunç olay Doğum gününde tabancayla vurulmuş halde bulundu Antalya’da ağaçlık alanda korkunç olay! Doğum gününde tabancayla vurulmuş halde bulundu

18:36
Fenerbahçe’de ayrılık Uçağa tek başına binip Türkiye’den gitti
Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'den gitti
17:56
“Zengine dokunulmuyor“ algısı bir kez daha çöktü Kimsenin soyadı da serveti de kalkan olmadı
"Zengine dokunulmuyor" algısı bir kez daha çöktü! Kimsenin soyadı da serveti de kalkan olmadı
17:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara müjde Başvuru süresi uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi uzatıldı
17:30
Erdoğan’dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız
Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız
17:13
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
15:52
Ahmet Davutoğlu ifade verdi İşte ilk sözleri
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 19:02:17. #7.13#
SON DAKİKA: Ozmo Üniversitesi: SET proteini bloke edilerek glioblastomada tümör savunması çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement