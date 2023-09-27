Pakistan'da havan mermisi evde patladı! 5'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Pakistan'da havan mermisi evde patladı! 5'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti

Pakistan\'da havan mermisi evde patladı! 5\'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 27.09.2023 11:36

Pakistan'ın Sind eyaletinde bir evde havan mermisinin patlaması sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Hurda satarak geçimini sağlayan aile üyelerinin, arazide buldukları havan mermisini parçalamaya çalışırken patlama gerçekleştiği bildirildi.

Pakistan'ın Sind eyaletinde bir evde havan mermisinin patlaması sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geo News televizyonundaki habere göre, Sind'in Kandkot bölgesinde bir evde havan mermisi patladı. Olayda 5'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ARAZİDE BULUP PARÇALAMAK İÇİN EVE GETİRMİŞLER

Yetkililer, aile üyelerinin havan mermisini bir arazide bulup evlerine getirdiklerini belirterek geçimini hurda satarak sağlayan bu kişilerin, havan mermisini parçalamaya çalışırken patlamanın gerçekleştiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Pakistan, Kaza, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pakistan'da havan mermisi evde patladı! 5'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da havan mermisi evde patladı! 5'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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