Pakistan'da İmran Han Protestolarında Sert Müdahale - Son Dakika
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Pakistan'da İmran Han Protestolarında Sert Müdahale

Pakistan\'da İmran Han Protestolarında Sert Müdahale

Pakistan'da hapisteki eski Başbakan İmran Han'ın destekçilerinin yaptığı protestolara güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu. Protestolar sonrasında binlerce kişi tutuklandı ve birçok kişi hayatını kaybetti. PTI partisi, protestoların geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

27.11.2024 18:14  Güncelleme: 18:15
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(ANKARA) - Pakistan'da güvenlik güçlerinin gece boyunca sert müdahale ettiği hapisteki eski Başbakan İmran Han'ın destekçilerinin protestosu sona erdi. Han'ın yardımcıları, polisin binlerce kişiyi tutukladığını belirtirken, protestocular İslamabad'dan ayrıldı.

Han'ın önemli yardımcılarından Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Başkanı Ali Amin Gandapur, Han'ın serbest bırakılması talebiyle İslamabad'a yürüyen yüzlerce protestocunun vurulduğunu ve binlerce kişinin tutuklandığını söyledi. Han'ın Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) partisi de yaptığı ayrı bir açıklamada, sekiz kişinin öldürüldüğünü bildirdi; ancak bu iddia, hükümet tarafından reddedildi. Polis, daha önce yaptığı açıklamada, dün gece düzenlenen operasyonda öldürücü silah kullanılmadığını ve yaklaşık bin protestocunun tutuklandığını söylemişti.

Protesto, 150'den fazla davayla bağlantılı olarak Ağustos 2023'ten bu yana hapiste tutulan Han'ın serbest bırakılması için hükümete baskı yapmak üzere bir oturma eylemi planlayan PTI tarafından düzenlendi. Han, suçlamaların siyasi amaçlı yapıldığını ve bu yıl yapılacak seçimlerde geri dönüşünün engellenmek istendiğini ileri sürdü.

10 binden fazla protestocunun, yaklaşık 20 bin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya geldiği çatışmalarda, dördü paramiliter asker olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu, dün gece protestocuların toplandığı büyük bir meydan olan D-Chowk'un kontrolünü ele geçirdi.

Bir Pakistan haber kuruluşunun bugün bildirdiğine göre; PTI, protestoların "geçici olarak askıya alındığını" duyurdu. PTI'nın kuzeydeki kalesi Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Peşaver kentinin Belediye Başkanı Mohammad Asim, yaptığı açıklamada, partinin "uygun istişarelerden sonra yeni stratejiyi belirleyeceğini" söyledi. Ali Amin Gandapur da İslamabad'dan eyalete "güvenli bir şekilde" döndüklerini dile getirdi.

Polis, cuma gününden bu yana 4 binden fazla Han destekçisini tutukladı ve ülkenin bazı bölgelerinde mobil ve internet hizmetlerini askıya aldı. Ancak, hizmetler bugünden itibaren yeniden sağlandı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Pakistan, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pakistan'da İmran Han Protestolarında Sert Müdahale - Son Dakika

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