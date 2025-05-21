Pakistan'da okul servisine intihar saldırısı

(ANKARA) - Pakistan'ın Belucistan eyaletinde okul servisine yönelik intihar saldırısında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Pakistan, saldırıdan Hindistan bağlantılı grupları sorumlu tutarken, Batı ülkelerinin diplomatları, bölgedeki tansiyonun yükselmeye devam etmesinden ve iki ülke arasındaki bu gerilimin kontrolden çıkmasından endişe ediyor.

Pakistan ordusunun bugün yaptığı açıklamaya göre, Belucistan eyaletinde, bir okul servisine intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda, 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Patlamanın sorumluluğunu şu ana kadar hiçbir grup üstlenmezken, Pakistan, olayda Hindistan'a bağlı grupları sorumlu tuttu. Olayın meydana geldiği Huzdar bölgesinin yöneticisi Yasir İkbal, yaklaşık 40 öğrencinin orduya ait bir okula gitmekte olan serviste bulunduğunu ve bazılarının yaralandığını söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı kınayarak, "Hindistan'a bağlı terör gruplarını" saldırıya karışmakla suçladı.

Pakistan ordusunun resmi sosyal medya hesabından da Şerif'in açıklamasına benzer bir açıklama yayınlandı. Ancak saldırının Yeni Delhi ile bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt paylaşılmadı.

Hindistan hükümetinden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Pakistan ve Hindistan arasındaki son gerilim, iki ülkenin karşılıklı füze fırlattığı bir tırmanmaya dönüştü. Bu gelişme, Hindistan'ın, "Keşmir bölgesinin Hindistan kontrolündeki kısmında çok sayıda yerli turiste saldıran militanları Pakistan'ın desteklediğini" iddia etmesinin ardından başladı.

İslamabad ise bu saldırıyla ilgisi olmadığını belirtiyor.

Her iki ülke de birbirini, karşı tarafın topraklarındaki militanları desteklemekle suçluyor.

Nükleer silahlara sahip iki komşu ülke arasındaki gerilim, 10 Mayıs'ta sağlanan ateşkese rağmen hala düşmedi. Batı ülkelerinin diplomatları, bu ateşkesin kırılgan olduğu uyarısında bulunurken, analistler ve yetkililer, iki ülke arasındaki yüksek tansiyonun kontrolden çıkmasından endişe ediyor.