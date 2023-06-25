Pakistan'da Otobüs Kazası: En Az 10 Ölü, 40 Yaralı

İSLAMABAD, 25 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin Navabşah şehrinde Pazar günü iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken 40'tan fazla kişi yaralandı.

Kaza, şehrin Daur mevkiinde sabahın erken saatlerinde, tek şeritli bir yolda karşı yönlerde seyahat eden iki otobüsün aynı anda başka araçları sollaması nedeniyle meydana geldi. Otobüsler kafa kafaya çarpıştı.

Kurtarma hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre olay yerine kurtarma görevlileri sevk edildi ve kazazedeler bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüslerde mahsur kalanlar, kurtarma operasyonuyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazazedeler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu bildirildi.

Otobüslerden birinin ülkenin kuzeybatısındaki Peşaver kentinden güneydeki liman kenti Karaçi'ye gittiği belirtildi. Diğer otobüs ise Karaçi'den doğudaki Pencap eyaletine doğru yol alıyordu.