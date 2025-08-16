Pakistan'da Sel Felaketi: 330 Ölü - Son Dakika
Dünya

Pakistan'da Sel Felaketi: 330 Ölü

16.08.2025 17:39
Şiddetli yağışlar sonucu Pakistan'da 330 kişi hayatını kaybetti, kayıp sayısı 32 olarak bildirildi.

PAKİSTAN'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 330'a ulaştı.

Pakistan'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar, heyelan ve ani sel baskınlarına yol açarak büyük bir yıkıma neden oldu. Arama kurtarma ekipleri, gece boyunca sel ve heyelan nedeniyle yıkılan evlerde çok sayıda cansız bedene ulaştı. Yetkililer, sel sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının Hayber Pahtunhva eyaletinde 307'ye, Gilgit Baltistan bölgesinde 12'ye ve Azad Keşmir bölgesinde 11'e yükseldiğini bildirdi.

Hayber Pahtunhva eyaleti yetkilileri, şu an için 32 kişinin kayıp olduğunu kaydederken, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarının, zorlu hava koşulları ve hasar gören altyapı nedeniyle güçlükle yürütüldüğü aktarıldı.

Pakistan Meteoroloji Dairesi, ülkenin kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların 21 Ağustos'a kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu. Yetkililer, halkı olası tehlikelere karşı dikkatli olmaya ve riskli bölgelerden uzak durmaya çağırdı.

Kaynak: DHA

17:20
