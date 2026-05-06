Pakistan'dan Trump'a Minnet
Pakistan'dan Trump'a Minnet

06.05.2026 13:48
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Trump'ın Özgürlük Projesi'ni durdurma kararına teşekkür etti.

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi'ni durdurma kararına ilişkin, "Trump'a cesur liderliği ve zamanında yaptığı duyuru için minnettarım" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD'nin Özgürlük Projesi'ne verdiği araya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi'ne ara verilmesine ilişkin cesur liderliği ve zamanında yaptığı duyuru için Başkan Donald Trump'a minnettarım. Başkan Trump'ın Pakistan ve diğer kardeş ülkelerin, özellikle de Suudi Arabistan'ın ve değerli kardeşim Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talebine verdiği bu zarif yanıt, bu hassas dönemde bölgesel barış, istikrar ve uzlaşmanın ilerletilmesine büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında ülkesinin diplomasiye bağlılığını vurgulayan Şerif, "Pakistan, çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla barışçıl çözümünü ve itidali teşvik eden tüm çabaları desteklemeye sıkı sıkıya bağlıdır. Mevcut ivmenin, bölge ve ötesi için kalıcı barış ile istikrarı güvence altına alan nihai bir anlaşmaya yol açacağından son derece umutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulduğunu duyurmuştu. Trump paylaşımında, "Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla, abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte, anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Dünya, Son Dakika

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
CHP kurultay davası neden ertelendi? Gözler Adem Soytekin'in ifadesinde
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 14:27:16. #7.12#
